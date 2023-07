Après 5 saisons chez les Pelicans, les Pistons puis dernièrement le Jazz, il est temps pour Frank Jackson de découvrir l’Europe pour se relancer. Direction LDLC ASVEL pour mener une équipe française en EuroLeague et en Betclic Élite !

Drafté en 31ème position en 2017, Frank Jackson n’a pas eu la carrière NBA espérée en sortie de Duke. Le garçon l’entame par une saison blanche à cause d’une fracture au pied, et ensuite ça enchaîne entre G League et NBA pour reprendre du galon. Il trouvera sa place parfaite aux Pistons avant d’alterner de nouveau entre Ligue et son antichambre cette saison au Jazz. Pour Frank, il faut se relancer, et quoi de mieux pour cela que l’Europe ? L’ASVEL a donc sauté sur l’occasion de le recruter !

Avec l’exemple réussi de Guerschon Yabusele, on sait que l’ASVEL a un don pour relancer les talents en perte de vitesse. Cela est donc un bon choix pour Frank Jackson, mais aussi pour le club lyonnais qui bénéficie d’un vrai guard d’expérience aux côtés de Nando De Colo. Les américains recrutés l’année passée n’ont pas été de grands fers de lance, à part Dee Bost arrivé en milieu d’exercice. On espère donc que Frank saura s’imposer dès le début de la saison comme une bonne recrue. De quoi aussi nous régaler sur les parquets français et européens la saison prochaine.

