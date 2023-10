La saison NBA 2023-24 reprendra le 24 octobre et d’ici-là, c’est la tradition, TrashTalk vous propose un tour d’horizon complet des 30 franchises qui composent la Grande Ligue. Au cœur de ce calendrier très complet des 30 Previews en 30 Jours ? 10 bonnes raisons de suivre chacune des trente franchises NBA. Aujourd’hui les Dallas Mavericks, où l’on attend un jeune slovène grassouillet au tournant.

#1 : les fautes techniques de Luka Doncic

Tiens, parlons-en justement de notre jeune slovène grassouillet que l’on attend au tournant. Chaque saison depuis au moins trois ans, Luka Doncic est sur le podium du plus grand nombre de fautes techniques reçues en NBA. 17 cette saison, 18 en 2022, 17 en 2021, “seulement” 13 en 2020. L’ancien du Real Madrid fait collection, parfois c’est drôle, mais il doit tout de même faire attention à ne pas tomber dans l’excès, lui qui peut parfois laisser tomber ses coéquipiers dans des moments importants en perdant ses nerfs. Il l’a d’ailleurs refait avec la Slovénie à la Coupe du Monde, après l’avoir déjà fait à l’Euro 2022. Louka va devoir se tenir, travailler sur lui et apprendre de ses erreurs pour que ce paragraphe ne soit plus un running-gag à l’avenir. Pourtant, nul doute que ses affrontements avec Devin Booker pourraient bien nous offrir d’autres étincelles du genre.

#2 : les fautes offensives provoquées par Grant Williams

Adepte du bouton “provoquer passage en force” sur 2K, Grant Williams va venir apporter toute son expertise dans le domaine aux Mavs. Lui qui a le corps bien dodu et rembourré, il ne craint pas de se retrouver au tapis après avoir pris un TGV en pleine tronche. Souvenez-vous d’ailleurs de Joel Embiid qui lui piétine le crâne sur le parquet (involontairement, on précise tout de même). Ni une ni deux, l’ancien des Celtics va se poster devant la raquette pour barrer le chemin aux attaquants adverses et en profiter pour valdinguer en arrière et glisser sur 200 mètres pour que les arbitres lui accordent la possession. L’intérieur devrait en provoquer à foison, et on a hâte de voir les adversaires rager.

#3 : Le retour en NBA de Dante Exum

On n’avait plus eu trop de nouvelles de lui depuis la prise de catch que lui a fait subir Guerschon Yabusele en EuroLeague et qui l’avait même blessé au pied. Dante Exum fait pourtant son grand retour en NBA après deux années en Europe. Ses années au FC Barcelone et au Partizan Belgrade pourraient bien avoir permis à l’Australien de revenir avec un rôle mieux dessiné pour lui qui n’a jamais confirmé son statut de 5è choix de la Draft. Il ne le fera probablement jamais, toutefois il peut rendre de bons services à la second unit des Mavericks, que ce soit en attaque ou en défense, et a gagné en maturité loin du pays de l’Oncle Sam.

#4 : Markieff Morris vs Nikola Jokic

Depuis la poussette de Nikola Jokic en 2021, Markieff Morris n’a jamais semblé retrouver son niveau, lui qui a longtemps été blessé aux cervicales. Toutefois, le frère jumeau de Marcus sera bien dans la rotation des Mavs cette saison et tentera de rendre de bons services en tant que role player. Chaque match face aux Nuggets, marquant les retrouvailles entre les deux ennemis d’un soir, devrait être scruté de près. A l’époque, Markieff évoluait au Heat et un bon nombre de joueurs de Miami avaient donné rendez-vous au pivot Serbe, allant même jusqu’à l’attendre devant son vestiaire. S’en est suivie une embrouille entre la fratrie Morris, initiée par Marcus, et les frères Jokic, qui ont créé un compte Twitter juste pour répondre à la menace reçue par le bro.

#5 : Mark Cuban courtside

Avec Steve Ballmer, Mark Cuban est probablement en lice pour le propriétaire NBA qui s’envoie les plus grands “insère un mot interdit” avant les matchs de son équipe. Toujours dévoué pour sa franchise, le proprio des Mavs devrait encore sortir deux ou trois dingueries cette saison au bord du terrain, lui qui n’est jamais le dernier pour encourager ses troupes de façon démonstrative, ou encore invectiver les arbitres avec véhémence. Son palmarès au niveau des amendes reçues est également long comme le bras de Dwight Powell, on repart pour un tour cette année ?

#6 : Kyrie Irving, tout simplement

S’il n’existait pas, il aurait fallu l’inventer. Kyrie Irving fait autant kiffer balle en main que parler en dehors des terrains. Si certaines déclarations comme le fait que la terre soit plate prêtent à sourire, d’autres incidents que nous ne remettrons pas sur le tapis sont bien moins reluisants. Toutefois, donner un micro à Kyrie Irving peut vite devenir très drôle, ou très gênant, c’est selon. Mais quoi qu’il en soit, Uncle Drew va nous sortir de nouvelles dingueries au cours de la saison, que ce soit un dribble chaloupé ou un avis désastreux sur le climat par exemple. Merci quand même d’exister Kyrie.

#7 : la constante inconstance de Tim Hardaway Jr.

Monsieur Tim Hardaway Sr. devrait vérifier si son fiston ne fait pas du dédoublement de la personnalité, car sur un parquet il peut passer du tout au tout. Capable d’être irrésistible en envoyant un 10/14 derrière l’arc même en prenant des shoots d’ahuris un soir, il l’est aussi… d’être à vomir le lendemain en balançant un 3/22 aux shoots et en fissurant le plexiglas de l’American Airlines Center. THJ peut parfois devenir THS quand on voit sa sélection de shoots, mais lorsqu’il est dans un bon soir, il faut juste se poser, regarder, admirer, se délecter, profiter, et feuilleter le dictionnaire des synonymes car on n’en a plus en stock. Tim Hardaway continuera de faire lever les foules cette saison, que ce soit pour l’acclamer lorsqu’envoyer le ballon dans le cercle sera comme jeter un caillou dans l’océan pour lui, ou encore pour l’insulter lorsqu’il va réurbaniser la ville de Dallas.

#8 : faire des jeux de mots avec le nom de Maxi Kleber

Maxi Best Of quand il va sortir un pur match, Maxi Clébard quand il va geindre auprès des arbitres, Mini Kléber quand il va faire un match de merde. Le potentiel de jeux de mots est infini avec un tel blaze qui sonne comme un cadeau du ciel. On vous laisse nous proposer vos idées maintenant.

#9 : les deux rookies de la bande

Dereck Lively II va apporter un peu plus de densité au poste de pivot, jusqu’alors occupé par le seul Dwight Powell, et représente une solution remplie de potentiel pour l’avenir, tandis qu’Olivier-Maxence Prosper apporte un capital athlétique qui pouvait parfois faire défaut chez les Mavs. Dallas pouvait se permettre de drafter au fit, et c’est ce que la franchise a fait, en renforçant deux postes avec deux profils dont l’équipe avait besoin. DL2 aura ses minutes et va se montrer dans son rôle à l’ancienne, tandis qu’O-Max, comme il aime se faire appeler, va aussi grapiller ses quelques minutes, et le Montréalais, fort de ses trois belles années à la fac, peut apporter immédiatement.

#10 : les progrès de Josh Green et Jaden Hardy

Les deux chiens fous de la bande vont également être observés de près. Josh Green et Jaden Hardy, deux pétards ambulants sur le banc des Mavs pour accompagner Tim Hardaway Jr. dans ce rôle. Si l’Australien montre des progrès après avoir oscillé entre NBA et G League, il doit désormais confirmer sur la durée et s’installer confortablement dans la rotation texane. Tandis que Hardy, 37è choix surprise de la Draft 2022, doit épurer sa sélection de shoots pour devenir un scoreur fiable, et par la même occasion un énorme steal réalisé par les Mavs, en ajoutant une nouvelle arme offensive à une attaque qui pourrait bien être terrifiante avec les progrès de ces deux jeunes soldats.