82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Dallas Mavericks pour la saison NBA 2023-24 !

Est-ce l’année la plus risquée du projet Doncic à Dallas ?

Sachant que Luka Doncic est sous contrat avec Dallas jusqu’en 2026, on a envie de répondre non. Mais sachant que les Mavericks restent sur un fail monumental l’an passé, la question est légitime. Pour rappel, après la finale de conférence disputée en 2022, Dallas n’a même pas participé au play-in tournament en 2023. Le départ de Jalen Brunson a véritablement isolé Luka Doncic, et le coup de poker tenté par Mark Cuban pour compenser cette perte – à savoir le trade de Kyrie Irving en février – n’a pas suffi à redresser la barre, bien au contraire. Résultat, certains se demandent (notamment en interne) si Doncic ne sera pas la prochaine superstar à demander un transfert. Bon, on n’en est pas encore là, mais il est clair que la saison qui arrive est capitale pour prouver à Luka que son avenir est bien à Dallas.

Mavs 2024 : Playin, Playoffs, finale de conf ou finale de Koh Lanta ?

Passer d’une finale de conférence à une non-qualification en Playoffs, c’est le genre de régression qui remet tout un projet en question. Et qui ajoute une grosse dose d’incertitude sur les capacités réelles de l’équipe. On pensait que la seule présence de Luka Doncic était automatiquement synonyme de postseason, mais même le phénomène slovène ne peut pas tout faire tout seul. Les Mavericks l’ont appris brutalement l’an passé et ont ainsi tenté de réaliser les ajustements nécessaires pour combler les grosses faiblesses de la saison passée (défense, raquette, rebond). Tout cela fait de Dallas l’une des équipes les plus imprévisibles de la saison 2023-24. Pour certains, les Mavs vont encore se planter. Pour d’autres, ils ont le talent et l’effectif pour bien rebondir afin de retrouver les Playoffs. Les plus optimistes ont même envie de croire à un gros run comme en 2022. Vous l’avez compris, cela peut partir dans tous les sens, pour le meilleur comme pour le pire.

Comment gérer le secteur intérieur ?

Le secteur intérieur fait partie des gros points d’interrogation de la saison chez les Mavericks. Après une fin de saison où Dallas s’est complètement fait bouffer en défense et dans les raquettes, plusieurs ajustements ont été réalisés à l’intersaison : Grant Williams est arrivé pour apporter sa contribution défensive, le pivot de 2m16 Dereck Lively II a été choisi à la Draft, Richaun Holmes et Derrick Jones Jr. ont aussi été recrutés, pendant que des gars comme JaVale McGee et Christian Wood ont pris la porte de sortie. Pas mal de mouvements donc, mais le problème de la raquette ne semble toujours pas réglé.

Les Mavs vont tourner avec Dwight Powell, Holmes et Lively II sur le poste de pivot, ça fait pas rêver comme rotation. Grant Williams et Jones Jr. vont aider en défense grâce à leur polyvalence, mais aucun des deux n’apporte de la taille (1m98 chacun) et de la protection de cercle. Maxi Kleber a montré qu’il pouvait être impactant dans sa propre moitié de terrain mais n’est pas un faiseur de miracle, surtout qu’il sort d’une saison à seulement 37 matchs à cause d’une grosse blessure aux ischios. Tout ça pour dire que les Mavs pourraient encore souffrir dans la peinture, surtout si les défenseurs extérieurs ne font pas leur part du boulot (coucou Luka, coucou Kyrie).

Quelle version de Kyrie Irving nous sera offerte en 2023/24 ?

Arrivé lors de la trade deadline, Kyrie Irving a lâché quelques mixtapes en mode Uncle Drew sous le maillot des Mavericks. Aucune surprise à ce niveau-là, on parle d’un des meilleurs attaquants de la NBA et peut-être le meilleur dribble all-time. Mais on sait que Kyrie est aussi l’un des mecs les plus imprévisibles de la Ligue. On ne va pas revenir sur l’ensemble des “faits divers” impliquant Irving ces dernières années, on n’a pas que ça à faire, néanmoins on se pose logiquement des questions sur ce qu’il va bien nous proposer cette année. Kyrie Irving peut-il jouer une saison complète sans se blesser, disparaître subitement, ou se faire suspendre ? Kyrie peut-il se satisfaire d’un rôle de numéro 2 derrière Luka Doncic ? Va-t-il demander un nouveau transfert à la deadline pour on ne sait quelle raison ? Rien ne semble jamais impossible avec Kyrie. Mais si les Mavericks veulent rebondir, ils auront forcément besoin d’un Uncle Drew performant et impliqué.

Jason Kidd sera-t-il le coach des Mavs toute la saison ?

La saison s’annonce risquée, elle peut partir dans tous les sens, et au milieu de tout ça on a Jason Kidd qui pourrait bien voir son siège chauffer de plus en plus si ça ne se passe pas comme prévu. Sur le banc des Mavs depuis deux saisons (il lui en reste deux sur son contrat), Kidd a forcément vu sa position être fragilisée suite au fail monumental de l’an passé. Si le proprio Mark Cuban a rapidement dédouané son coach en prenant la responsabilité du fiasco, les choses pourraient être différentes cette année car c’est désormais à Kidd de trouver la bonne formule pour remettre les Mavericks sur les bons rails. L’effectif a été renforcé, il est talentueux malgré de vrais points d’interrogation, et tout autre résultat qu’un retour en Playoffs serait perçu comme un nouvel échec. Peut-être celui de trop pour J-Kidd…