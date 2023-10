Suspendu 25 matchs par la NBA pour s’être montré à deux reprises avec une arme sur Instagram, Ja Morant ne sera pas écarté du groupe des Grizzlies durant les premières semaines de la saison NBA.

On ne verra pas Ja Morant sur les parquets avant fin décembre, par contre on le verra sur le banc des Grizzlies avec ses coéquipiers.

Le manager général de Memphis Zach Kleiman a annoncé lundi lors du Media Day que la NBA avait donné l’autorisation à Morant de rester dans le groupe des Grizz malgré sa suspension (via ESPN).

“Je pense que c’est super pour Ja, et c’est super pour le groupe qu’il puisse être avec nous chaque jour. La NBA a dit que tant que Ja reste sur le droit chemin, il sera autorisé à participer à toutes les activités privées de l’équipe, donc les entraînements, les shootarounds, les déplacements avec l’équipe. Bien évidemment, il ne sera pas avec nous lors des matchs de présaison et les 25 premiers matchs de la régulière, mais il restera dans le coin et on est impatients à l’idée de le voir revenir pour le Match 26.”