Grant Williams débarque à Dallas pour épauler le tandem Doncic/Irving, et il y a de quoi penser que l’association coule de source. De la bonne défense polyvalente, un 3-points de haut niveau et une grande gueule qui n’hésitera pas à faire le garde du corps tous les soirs. Quelle équipe ne voudrait pas d’un tel joueur ?

Ça c’est de la bonne recrue pour Dallas cette saison ! Un role player qui sait faire pas mal de choses sur un terrain de basket, et ça sans trop de points faible qui l’empêche de jouer en Playoffs. Même si Joe Mazzulla l’a parfois sorti de la rotation sur quelques matchs, Grant Williams reste le soldat idéal sur lequel les superstars adorent s’appuyer. Du coup on retrouve logiquement un peu de tout dans ses meilleurs moments de la saison passée.

On attend également de voir à quel point il pourra accentuer les décalages de la création offensive de Luka Doncic grâce à sa qualité de passe. N’ayant jamais vraiment jouer avec des playmakers de “très haut niveau”, il y a moyen de voir un G-Will encore plus présent dans les highlights pour 2023-24. Un petit dunk ou une passe aveugle dans les boulevards crées par le Slovène, un truc du genre, et au-delà des belles actions, on peut espérer voir plus de minutes pour Williams cette année. En attendant ? Envoyez les highlights !