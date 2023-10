La TrashTalk Fantasy League reprendra bientôt ses droits, et avec elle une bonne raison de se ronger les ongles devant les perfs de vos joueurs favoris. Sur qui miser ? Qui éviter ? Comment bien jouer ? On essaie de vous aiguiller franchise par franchise, et aujourd’hui on part direction Dallas pour vous parler des Mavericks !

#Les bons plans annoncés : Luka Doncic et Kyrie Irving

On ne va pas se mentir, la TTFL version Mavs va se concentrer cette saison autour de deux joueurs. Le premier pense que la Terre est plate et le second aimerait que son ventre le soit. Kyrie Irving, meilleure dribbleur de l’histoire, scoreur de génie, capable de cartons exceptionnels. Luka Doncic, machine à stats, 40/15/15 dans la besace quasiment quand il veut. Deux génies du basket, deux merveilleuses raisons de regarder un match de Dallas et deux vraies manières de claquer un 60 en TTFL. Si l’un des deux se foire complet ça partira quand même sur un 25, c’est toujours ça, et dans le cas contraire prévoyez du champagne au frais. Pour le reste à Dallas ? On n’a rien contre Grant Williams ou Seth Curry, ni contre les jeunes Jaden Hardy ou Josh Green, mais la TTFL c’est du sérieux alors merci d’être passés mais non c’est non.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Luka Doncic : 49,6 points

Kyrie Irving : 41,1 points

Christian Wood : 26,9 points