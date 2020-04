TrashTalk Fantasy League – la review des Nets : Spencer Dinwiddie a plutôt bien réussi à faire oublier Kyrie Irving

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

On attendait une saison majeure de Kyrie Irving et c’est finalement son remplaçant qui aura tenté de tenir la baraque une bonne partie de la saison. Entre un Caris LeVert également bien fragile, un Dinwiddie étonnant et un duo d’intérieurs solides mais timides… la saison des Nets n’a pas forcément enjaillé la communauté TTFL



# Kyrie Irving – Moyenne TTFL de la saison : 40,3 points



On attendait un Kyrie Irving intenable, et on a eu un Kyrie Irving parfois intenable, parfois décevant, et surtout très souvent… absent. Ça commence avec un match mémorable en opening, un début de saison globalement réussi malgré quelques trous d’air, puis très vite on comprend que la saison d’Uncle Drew sera malheureusement bien courte. Ce qui ne bouge pas ? Quand Kyrie Irving joue c’est un putain de pick premium en TTFL, et ça ne bougera pas tant que l’on ajoutera pas une case leadership dans l’algorithme.

# Spencer Dinwiddie – Moyenne TTFL de la saison : 27,6 points

Celle-là il fallait la voir venir. On savait que Spencer Dinwiddie était l’un des joueurs les plus clutchs de la Ligue, on sait désormais qu’il est capable de porter une franchise, au moins pendant deux mois. La collection automne-hiver de Spencer était somptueuse et nous a offert quelques nuits magiques, avant que le garçon mettre assez logiquement un coup de frein involontaire. A deux doigts d’aller faire un tour au All-Star Game, Spencer Dinwiddie est l’heureux lauréat de notre trophée de TTFL MIP, c’est déjà pas mal.

# Jarrett Allen – Moyenne TTFL de la saison : 24,9 points



On aurait pu mentionner son oncle DeAndre Jordan, autre éboueur de Brooklyn, mais Dede passe dans la catégorie du dessous avec son malus de sept points par rapport à la saison passée. Ce qui est plutôt cool avec la plus belle moumoute des Nets ? C’est que quand il shoote il marque, plutôt facile quand vous ne faîtes que dunker. Une grosse adresse donc, une belle moisson de rebonds et une bonne flopée de crêpes, et à l’arrivée ça donne quasiment 25 points de moyenne en TTFL. C’est pas l’Pérou mais ça passe.

# La carotte maison

On a parlé un peu plus haut d’un DeAndre Jordan qui commence logiquement à décliner, mais la carotte de l’année à Brooklyn porte plutôt un nom de pirate, un nom de rappeur de Sevran. Caris LeVert on te cause, et si corps bien trop fragile ne t’a encore pas laissé de répit cette saison, tes 22,8 points de moyenne sont bien trop faibles par rapport à nos espérances. Attention au retour de bâton dans nos chicots car quand Caris a été en forme Caris a cassé des bouches, mais nous ce qu’on veut c’est une vraie troisième lame à accoler au duo Irving/Durant? On veut un gros Big Three, on veut un Caris à 30 de moyenne en TTFL, alors rendez-vous en octobre pour l’explosion.

Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même par ces temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, histoire de sourire… malgré tout.