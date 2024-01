Cette nuit Luka Doncic n’a pas tutoyé les sommets, il les a gravi. A mains nues, avec ses petits bourrelets, avec sa peau un peu flasque à la place des biceps. Avant-hier un mec a dit à Luka qu’il était gros, alors Luka en a collé 73 pour se passer les nerfs. Irréel.

Avant toute chose et avant de visionner cette vidéo, sachez que Luka Doncic n’a même pas inscrit le moindre panier dans les 50 dernières secondes du match, à quoi bon scorer quand on n’est pas foutu d’être clutch. Autre réflexion du matin ? On parle beaucoup des 81 points de Kobe Bryant qui ne tiennent plus qu’à un fil à la deuxième place des perfs all-time au scoring, mais… les 100 points de Wilt Chamberlain, ce record si fou, si inatteignable… ne peut-il pas finalement être battu bientôt ?

Allez hop, on arrête de se mettre la ratte au cours bouillon, de se torturer l’esprit, et on vous envoie les highlights du garçon, ses 73 points dans une seule et même vidéo, et prenez une vraie pause car en ce 27 janvier 2024 il vous faudra quasiment neuf minutes pour visionner tous les paniers d’un mec dans un seul et unique match, au contraire de mes highlights d’hier soir à Viriat, qu’une vidéo de 4 secondes suffirait à mettre en lumière.

On s’assoit bien au fond de sa chaise, on se fait un milkshake, on fait du bruit en le buvant et on apprécie, car ces images sont offertes non pas par un basketteur mais par un virtuose. Et la prochaine fois que vous croisez Luka ? N’oubliez pas de lui dire qu’il est gros.