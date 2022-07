En ces temps de grosses chaleurs, la rédac de TrashTalk pense fort à ses lecteurs. C’est pourquoi on a décidé de prendre soin de vous en vous proposant aujourd’hui une petite sélection des plus gros vents auxquels on a assisté ces derniers mois en NBA. Une compil’ bien rafraichissante dans laquelle les crossovers et les briseurs de chevilles sont à l’honneur. Allez, on envoie tout ça.

La canicule, on commence à connaître. Et quand elle pointe le bout de son nez, il n’y a pas grand chose à faire à part boire de l’eau, se mettre à l’ombre et essayer de se rafraichir comme on peut. Pas facile quand le thermomètre pète les 40 degrés à l’ombre, nous direz-vous. Pas de panique car chez TrashTalk, on a un petit remède. Dans la plus grande tradition des highlights, la NBA nous offre chaque saison des séries de grosses actions bien rafraichissantes pour les défenseurs. Le point commun de toutes les choses qu’on va vous montrer aujourd’hui ? Il tient en un mot : crossover. Vénéré par une street culture dans laquelle la balle orange baigne depuis maintenant très longtemps, ce terme renvoie aux différentes variations de direction et de rythme dans le dribble, avec un but : faire valser le défenseur qui se trouve en face comme une feuille emportée par le souffle du vent. Le genre d’actions aussi spectaculaires qu’humiliantes pour les victimes, qui prennent des bourrasques qu’un météorologue chevronné n’aurait même pas vu venir. Ça tombe bien, de l’air frais, on en manque un peu en ce moment. Voici donc une compil’ des plus gros crossovers et handles de 2021-22, réalisée par la chaine YouTube Golden Hoops.

Dix minutes de perte d’appuis, de chevilles qui dansent le tanga et de public qui chante la gloire du garçon aillant réussi à faire vaciller son adversaire, ça régale comme dirait l’autre. Gauche-droite, hesitation dribble, jab step… on connait quelques pauvres gars qui se sont laissés emporter par les rafales de vent, laissant sur le parquet leurs chevilles et leur honneur. Le casting des ankle breakers est d’ailleurs plutôt prestigieux, avec des noms comme Ja Morant, Steph Curry, Luka Doncic ou Trae Young, tous représentés dans cette vidéo. Des gars qui ont élevé ce type de move au rang d’art et qui ont repris avec brio le flambeau de l’un des maitres en la matière, Jamal Crawford. J-Crossover a marqué l’histoire de la Ligue par son sens du dribble et il parait même que l’ancien arrière se préparerait à investir dans l’éolien pour se rappeler aux bons souvenirs de ce qu’il a infligé aux défenseurs pendant 20 piges. Si vous l’avez pas assez de la compil’ de cette saison, vous pourrez toujours jeter un coup d’œil sur les highlights de Crawford. De quoi se divertir un peu plus – devant le ventilo – en attendant qu’il fasse moins chaud dehors.

Vous l’avez compris, on s’ennuie un peu en ce moment. Mais pas de problème, dans le monde magique de la NBA, on trouve toujours des choses à dire, surtout avec un peu d’imagination. Profiter d’une journée de canicule pour écrire un papier basket avec l’envie de profiter d’un courant d’air fraisLes plus gros crossovers de la saison NBA 2021-22 : envie de prendre un courant d’air, c’est par ici que ça se passe ? On l’a fait. Et encore, l’été est loin d’être fini…

Source : YouTube Golden Hoops