Après une saison catastrophique dans laquelle il aurait pu obtenir les trophées de Most Regressed Player et de Worst Teammate of the Year, Julius Randle s’est logiquement retrouvé dans les rumeurs de départ. Pourtant, depuis le début de la Free Agency, le nom du poste 4 des Knicks n’a finalement pas tant été évoqué que cela. Devinez quoi ? C’est désormais chose faite.

Ce n’est un secret pour absolument personne : l’avenir de Julius Randle aux Knicks semble compromis depuis plusieurs mois. Après une saison statistiquement en-dessous de sa précédente campagne – 20,1 points à 41,1% au tir dont 30,8% de loin – et une attitude très discutable sur et en dehors du terrain, presque personne n’envisageait en avril dernier, lorsque New-York a terminé l’exercice 2021-2022 à la 11e place, que l’ailier-fort puisse débuter la saison suivante sous les mêmes couleurs. Inévitable, la rupture pourrait donc définitivement s’acter grâce à… Donovan Mitchell. En effet, selon Marc Stein, l’arrivée du guard du Jazz dans la Grosse Pomme pourrait débloquer une situation jusqu’ici assez stérile. Ne pouvant pas se permettre d’engranger les salaires de Spida et Randle en même temps, les Knicks désireraient transférer ce dernier afin de faire de la place dans le cap space. L’une des destinations possibles pour Don Julio serait alors Los Angeles, où un certain Russell Westbrook pourrait faire office de (grosse) monnaie d’échange. Toutefois, attention : Marc Stein précise bien que le management de New-York n’est aucunement intéressé par le fait d’associer Russ à Donovan. L’objectif est clair : faire de la place financièrement. C’est pourquoi un buyout serait négocié avec le nonuple All-Star, qui serait quant à lui libre de négocier un nouveau contrat ailleurs.

When you click the link it is all there: The scenario below is NOT because anyone thinks the Knicks want to add Russ to their backcourt … it stems from the idea they may want to shed salary elsewhere on the roster (depending on what else is included) IF they can add Mitchell. https://t.co/3STiNLQGe1

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 18, 2022