Alors que Donovan Mitchell est annoncé avec insistance dans le viseur des Knicks, on s’est dit que ça valait le coup de se poser dans le canap’ pour en causer un peu. L’apéro spécial Spida au Garden peut commencer !

Rudy Gobert out, le prochain c’est bien Donovan Mitchell ? En appuyant sur le gros bouton rouge de la reconstruction, le Jazz a décidé de tourner une vraie page. Et quelle équipe s’est placée en pole position pour récupérer Mitchell ? Nos amis les Knicks ! Entre désirs d’associer Barrett et Brunson à Donovan, la fin du projet Julius Randle, les ambitions à New York avant la Free Agency 2023 et la soif de picks de Draft de Danny Ainge à Utah, c’est l’heure de faire le point sur un des gros transferts potentiels à venir en NBA !