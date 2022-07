Ouvert aux négociations concernant Donovan Mitchell, le Jazz n’a néanmoins pas envie de brader son joueur star. Intéressés de longue date, les Knicks se heurtent pour le moment aux exigences élevées de la franchise de Salt Lake City.

Où évoluera Donovan Mitchell à la rentrée ? C’est une question qui mérite d’être posée car pour le moment le flou entoure un possible trade de l’arrière de 25 ans. Alors que le Jazz semblait avoir fermé la porte à double tour concernant son All-Star, Danny Ainge et ses camarades ont finalement accepté d’envisager un trade de Spida cet été. Un trade ok, pas une grande braderie non plus. On rappelle que le joueur a encore quatre années de contrat (dont une player option sur la dernière) et on parle quand même d’un triple All-Star qui n’a même pas encore atteint son prime. Déjà de quoi assurer un joli prix de vente et les échanges récents de Dejounte Murray et Rudy Gobert ont prouvé que le prix du All-Star était plutôt à la hausse. New York, désireux de rapatrier l’enfant du pays (l’arrière est né à Elmsford dans l’Etat de New York), savait à quoi s’en tenir. Invité par ESPN 700, Tony Jones (qui suit le Jazz pour The Athletic) en a dit un peu plus sur la contrepartie exigée par les mormons pour lâcher Mitchell. Selon l’insider, généralement bien informé quand il s’agit d’Utah, les Knicks auraient refusé un package proposé par le Jazz. L’offre en question envoyait Spida à Big Apple contre Immanuel Quickley, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride et six premiers tours de draft !

Une demande XXL qui n’était visiblement pas du goût des pensionnaires du Garden, pas chauds à l’idée de perdre toute leur jeunesse d’un coup. Plusieurs éléments sont quand même intéressants dans cette offre. Tout d’abord, R.J. Barrett n’a pas été exigé en contrepartie par le Jazz et Jones explique dans le podcast qu’Utah ne souhaite pas le récupérer car ils ne veulent pas lui offrir un gros contrat (il est éligible à une prolongation dès cet été et il sera restricted free agent en 2023). Autre point important : même en ajoutant les contrats de Quickley, Toppin, Grimes et McBride, la balance des salaires est très loin d’être équilibrée. Il faudrait que New York ajoute au moins le contrat d’Evan Fournier pour faire matcher le tout. L’affaire est évidemment loin d’être finie et les discussions vont se poursuivre entre les parties pour tenter de trouver une issue positive à ce feuilleton. On n’oublie pas non plus que le Heat a aussi été mentionné comme une potentielle destination et il faudra voir si Pat Riley revient à la charge prochainement. La suite au prochain épisode…

Donovan Mitchell aux Knicks, ce n’est pas encore fait et New York va devoir mettre les moyens pour faire venir Spida au Garden. Après les Wolves, Danny Ainge va-t-il encore obtenir une caravane d’assets de la part d’une autre équipe de la Ligue ?

Source texte : Tony Jones / The Athletic, ESPN 700