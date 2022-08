Alors que le gros dossier Kevin Durant semble toujours fermé à double-tour, un autre se décante un peu en cette période assez calme du mois d’août. Si l’on en croit les derniers bruits de couloir, ça discute à nouveau concernant l’arrière All-Star du Jazz Donovan Mitchell.

Enfin un peu de concret. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, le Jazz et les Knicks ont repris les discussions concernant un potentiel blockbuster trade de Spida. On dit « repris » car les franchises d’Utah et New York avaient déjà échangé autour d’un deal de Mitchell il y a quelques semaines, notamment du côté de Las Vegas au moment de la Summer League. Cela avait pas mal chauffé à cette période, à tel point que certains insiders soi-disant bien informés déclaraient alors qu’un transfert de Spida vers la Grosse Pomme était quasiment acté. Rien ne s’est manifesté depuis, les deux équipes préférant se focaliser sur leurs affaires respectives tout en mettant ce dossier en stand-by. Mais alors, quel a été l’élément déclencheur pour que l’un des deux camps décide de prendre le téléphone et relancer les négociations ? Déjà, on rappelle que la préparation pour la prochaine saison NBA approche lentement mais sûrement. La Ligue va dévoiler le calendrier complet de la saison 2022-23 ce mercredi et les camps d’entraînement – qui débutent habituellement fin septembre – ne sont plus si loin. De quoi apporter un petit coup de boost aux négos, les franchises préférant le plus souvent être fixées sur leur effectif avant le début de la prochaine campagne. Et puis ensuite, l’intérêt des Knicks pour Mitchell serait toujours aussi fort si l’on en croit Shams. New York veut rebondir cette saison après l’échec de 2022, et ajouter Spida à la recrue estivale Jalen Brunson représente un bon moyen pour répondre à ses ambitions.

After several weeks of no conversations, the Knicks and Jazz recently re-engaged in trade talks centered on Donovan Mitchell, sources tell me and @Tjonesonthenba. Story at @TheAthletic: https://t.co/Z4sRvsbCaw — Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2022

Bon, maintenant qu’on sait que le Jazz et les Knicks discutent, est-ce qu’on peut s’attendre à un bon gros blockbuster des familles dans les heures ou les jours à venir ? Désolé de jouer les rabat-joies mais rien ne semble imminent. The Athletic assure que de vrais obstacles se trouvent toujours entre le Jazz et les Knicks, et aucun véritable momentum ne s’est installé concernant la réalisation d’un potentiel deal de Donovan Mitchell. Ainsi, Utah garde également un œil sur d’autres franchises intéressées par les services de Spida, comme les Wizards et les Hornets. Pour autant, New York a l’avantage de pouvoir proposer en échange du All-Star un capital draft bien plus important que ces équipes (les Knicks possèdent l’ensemble de leurs choix de premier tour sur les années à venir, et quatre supplémentaires provenant d’autres équipes), ce que recherche en priorité le dirigeant du Jazz Danny Ainge en plus de jeunes joueurs. On rappelle juste que les Mormons ont obtenu quatre choix de premier tour de draft, un pick swap et le 22e choix de la Draft NBA 2022 (Walker Kessler) contre Rudy Gobert il y a quelques semaines. On imagine qu’Utah cherche un package au moins similaire dans un trade de Mitchell, et les Knicks représentent l’équipe la mieux placée pour répondre à cette demande. Reste à voir si les deux camps peuvent progressivement se rapprocher d’un accord dans les semaines à venir.

Le Jazz, qui n’affiche pas d’ambition particulière pour la saison à venir, ne se précipitera pas pour transférer son arrière All-Star de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2025 minimum. Si l’avenir de Spida est probablement ailleurs qu’à Salt Lake City au vu de la direction prise par Utah au cours de l’intersaison, ce dossier risque donc de durer, à moins que les Knicks décident finalement de faire all-in.

