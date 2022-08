Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Pelicans ont décidé de s’évader. Mais d’ailleurs, pourquoi vouloir quitter Detroit… c’est pourtant parfait pour chill, non ?

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Brandon Ingram

On commence logiquement avec le franchise player de NOLA, car jusqu’à preuve du contraire le leader d’une équipe ne peut être qu’un joueur… qui joue. On sait le longiligne ailier grand fan de rap et même interprète et producteur à ses heures perdues, alors on l’imagine bien traîner au mois d’août du côté de la Cannebière pour participer au nouveau projet de Jul intitulé « Treize organisé mais encore mieux qu’avant ». Brandon Ingram qui fait des roues arrières avec un T-Max et un maillot de Samir Nasri sur le dos ? Avouez que ça a TROP de gueule.

C.J. McCollum

L’ancien sniper était un fin gourmet en ce qui concerne le pinard, à tel point qu’il en fait une passion et même une activité parallèle puisque C.J. possède aujourd’hui son propre vin en Oregon. Pas besoin de chercher plus loin du coup, on sait que cette pause estivale lui sert à sillonner la France à la recherche de cépages toujours plus doux. Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Provence, Val-de-Loire, Occitanie et Corse sur son parcours, et n’oubliez jamais au passage que le Beaujolais est affreusement surcoté.

Herbert Jones

On a vu le jeune freak des Pels s’entraîner dur ces dernière semaines, à la salle, comme un grand. Vu le profil de bosseur on imagine qu’il va passer la fin de son été à travailler ses skills, peut-être même travaillera t-il dans un stand de crêpes pour arrondir ses fins de mois vu qu’il s’est fait dernièrement une spécialité de renvoyer tout ballon qui quitte des mains adverses en direction de son cercle. Indubitablement dans la famille des mecs qui n’ont pas le temps, y’a une carrière à faire exploser.

E.J. Liddell

Pauvre petit bonhomme, qui a vu sa carrière prendre du plomb dans l’aile dès ses premières minutes chez les pros. Ligaments croisés salement touchés et année 1 qui sera finalement année 0, on sait malheureusement où trouver E.J. cet été et ce n’est pas sur une piste d’athlétisme. Courage bro’, tu n’en reviendras que plus fort mentalement.

Zion Williamson

A quelques semaines de la reprise et après avoir envoyé des signaux encourageants à sa franchise concernant sa forme du moment, Zion Williamson va pouvoir lier l’utile à l’agréable dans le 01, à Bourg-en-Bresse pour être précis. Pourquoi diable irait-il s’isoler en Bresse ? Tout simplement car le Centre Commercial de la Neuve offre la particularité de proposer à la fois une salle de sport et un McDo… sur le même parking, le tout à quelques décamètres seulement d’un hôtel pas cher avec buffet à volonté au déjeuner. Thanos va donc pouvoir s’adonner à ses deux passions pour entretenir ses 130 kilos de mi-muscles mi-gras, dans une ville qui a quand même vu grandir Laurent Gerra ou Laure Manaudou, rendez-vous compte

Jonas Valanciunas

Championnat de Lituanie de lancers de troncs de merisiers, Coupe du Monde de battle avec des ours, démonstration de labours à mains nues et Open Balte du plus gros mangeur de boules de pétanque. L’été de Jonas Valanciunas est chargé mais autant arriver en forme en septembre puisque le gominé géant des Pels débarquera avec sa sélection pour tenter de gagner l’EuroBasket, avec au passage des confrontations des les poules avec la Slovénie de Doncic et la France de Gobert. Sacré programme, alors au boulot pour la prépa.

Jaxson Hayes

Finies les conneries, Jaxson Hayes a compris que sa notoriété pouvait lui servir à autre chose qu’à s’afficher sur les réseaux de la mauvaise manière, et il a surtout compris qu’il pouvait user de son poids pour transmettre et non pour… bref, CQFD. Cet été Jaxson Hayes s’est donc allié à sa jeune soeur Jillian pour offrir un enseignement utile à des gamins lors du Jaxson & Jillian Hayes Basketball Skills Camp, on applaudit la belle idée et on apprécie le sourire de la next gen. Seul bémol la déception de quelques gosses en apercevant Jillian Hayes puisqu’une faute de frappe sur les flyers leur avait plutôt promis la présence de Killian Hayes. 1) C’est faux et 2) on est en août et on s’emmerde alors pardonnez-nous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jaxson (@jaxsonhayes)

Garrett Temple

A force d’être le vieux de la bande, Garrett avait envie de retourner le problème et il a donc décidé de travailler cet été… dans un EPAHD. Là-bas tous les résidents l’appellent « gamin » et GT se sent pousser des ailes d’ados, surtout quand il déglingue des mamies (…) au Scrabble à l’heure de la sieste. Malinx, le lynx.

Jose Alvarado

Révélation de la sympathique bande de Willie Green la saison passée, le coquin Alvarado s’était rendu populaire en piquant d’innombrables ballons tel un brigand sorti des buissons. Très logiquement José passe donc son été planqué dans les rayons des supermarchés, bondissant sur les clients pour leur piquer choux-fleurs et piles Alcaline. Plus sérieusement on a vu le Djoz faire un peu de sale avec Porto-Rico en début d’été lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2023, puis nous offrir un joli outfit lors de la Summer League.

Devonte’ Graham

On vous parlait il y a quelques jours de l’incroyable tir réussi par le sniper la saison dernière, et Devonte’ n’a rien trouvé de mieux cet été que de s’essayer à d’autres genres de records. On l’a ainsi aperçu à San Remo ajoutant des cornichons sur la plus grande pizza d’Europe, dans le Sud de l’Espagne cultivant une fraise de plus de 400 grammes, sur les berges du Rhône pêchant un silure de plus de 4m50 ou encore en train de terminer l’Iron Man le plus ardu qui soit en Nouvelle-Zélande. Toujours plus.

Willy Hernangomez

Devant le succès rencontré par son frangin dans le film Netflix Hustle, Willy n’a plus qu’une idée en tête : devenir le nouveau chouchou d’Hollywood. Willy a donc arpenté depuis quelques semaines les bureaux des réalisateurs les plus à même de lui donner une chance, mais malheureusement les réponses furent aussi limpides que directes. C’est un non catégorique, et si Juancho est aujourd’hui connu sous le nom de Bo Cruz, Willy restera Belle Croûte dans l’univers du cinoche… et de la NBA.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on sent déjà l’odeur de la pizza de Devonte’ Graham et on aimerait quand même bien assister à ce combat entre Jonas Valanciunas et un ours. Allez, trêve de galéjades, on passe à la suite et vivement la rentrée.