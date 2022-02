Donovan Mitchell trop clutch pour les Knicks : 32 points, un money time de patron, Spida a encore assuré

Les Knicks espéraient profiter des absences côté Jazz pour aller gratter une victoire importante à Salt Lake City. Malheureusement pour les partenaires d’Evan Fournier, Donovan Mitchell a sorti sa cape de héros pour offrir à Utah une troisième victoire de rang.

Pour la boxscore maison des retrouvailles manquées entre Rudy Gobert et Evan Fournier, c’est juste ici.

Rudy Gobert absent depuis quinze jours, Joe Ingles gravement blessé fin janvier, cinq défaites consécutives, Utah a traversé une grosse période difficile récemment. Des nuages noirs qui semblent néanmoins s’éloigner depuis une semaine. La victoire arrachée contre Denver avait permis de respirer un coup et le probant succès contre Brooklyn avait laissé espérer du mieux pour la suite, d’autant qu’il s’agissait du grand retour d’un certain Donovan Mitchell. Un comeback remarqué pour Spida, qui avait mitraillé la défense des Nets avec une efficacité incroyable. Cette nuit, c’était le voisin newyorkais qui se présentait dans la cité des Mormons et on attendait de voir si le compère de Rudy allait pouvoir porter l’équipe à bout de bras une nouvelle fois. Un scénario pas si évident car le Jazz a rapidement été pris à la gorge par les Knicks. Avec un Mitchell Robinson en mode glouton d’entrée de match, un Julius Randle qui retrouve des couleurs et un Evan Fournier qui apporte quelques munitions de loin, New York se laisse le droit de croire à une victoire qui ferait du bien du côté du Garden. Malheureusement pour les amoureux du bing bong, Donovan Mitchell ne va pas laisser Gotham aller au bout de son projet.

Alors qu’il avait déjà pris chaud dans le second quart-temps pour redonner le contrôle du match au Jazz, le héros local va sortir de sa boîte au bon moment pour aller sauver l’équipe de Quin Snyder. Spida se multiplie dans les dernières minutes et il est pratiquement impliqué sur chaque action des siens. Il faut décaler les copains ? Pas de problème. Il faut arracher un rebond offensif capital pour offrir deux points à ton pivot ? C’est ok. Aller gratter des ballons dans les mains adverses ? C’est comme si c’était fait. Planter plusieurs shoots hyper clutchs au bon moment ? C’est la devise de la maison. Le tableau ne serait pas complet sans un petit windmill pour clore les débats. Une fin spectaculaire pour un bonhomme qui est en train de retrouver toutes ses sensations et ça fait bien plaisir.

🕷 Donovan Mitchell picks off the pass and THROWS DOWN the WINDMILL Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/MwpLIHG54A — NBA (@NBA) February 8, 2022

Côté Knicks, on pourra évidemment regretter ces dernières minutes mal négociées entre pertes de balle et tir manqués. Une victoire avec les tripes aurait pourtant fait beaucoup de bien à un groupe qui vient donc de perdre six de ses sept derniers matchs. Cerise sur le (mauvais) gâteau, la suite du calendrier s’annonce plutôt tendue avec plusieurs cadors à gérer entre la fin du mois de février et début mars. Autant dire que pour espérer jouer le play-in, il va falloir mettre le bleu de chauffe et vite. Peut-être que certains renforts d’ici jeudi soir pourraient aider.

Le Jazz a failli tomber dans le piège Knicks mais Donovan Mitchell n’a pas failli au moment de prendre ses responsabilités. Nouveau match de patron pour Spida, troisième victoire de rang pour Utah, février a décidément un goût bien plus agréable que janvier chez les mormons.