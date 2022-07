Alors que les Knicks sont souvent cités comme les favoris pour récupérer Donovan Mitchell, on apprend aujourd’hui que les pensionnaires de Big Apple ont de la concurrence dans le dossier Spida. Six franchises seraient prêtes à bouger leurs pions pour mettre la main sur l’arrière du Jazz.

Où jouera Donovan Mitchell à la rentrée ? Bon courage pour trouver la bonne réponse. La solution de la facilité était de répondre les Knicks. Après tout, la plupart des insiders s’accordent à dire que les pensionnaires du Madison Square Garden ont tout pour contenter leurs homologues de Salt Lake City (jeunes et picks de draft) et, cerise sur le gâteau, Spida est originaire de l’état de New York. Reste plus qu’à s’entendre entre les deux GM et la messe est dite. Oui, mais il y a un hic. Connu pour être difficile en affaires, Danny Ainge est pour le moment très gourmand face aux appels de Leon Rose. Le dirigeant du Jazz aurait demandé Quentin Grimes, Miles McBride, Immanuel Quickley, Obi Toppin ainsi que six premiers tours de draft pour lâcher sa star ! Hors de question pour New York, qui refuse d’abandonner toute sa jeunesse pour Spida. Les deux parties sont donc reparties à la table des négociations mais pas facile de trouver un accord. Selon Shams Charania de The Athletic, les échanges avancent très lentement et un accord est loin d’être d’actualité. Face à cette impasse, d’autres équipes reprennent espoir et l’insider en mentionne six qui seraient sur les rangs pour dérober Donovan Mitchell au Jazz : Wizards, Heat, Raptors, Hornets, Hawks et Kings !

Sans surprise, le Heat tourne autour de Spida et c’est un crush qui ne date pas d’hier. Dwyane Wade, désormais actionnaire du Jazz, pourra toujours lui dire tout le positif qu’il y a à vivre à South Beach. Toronto, de retour en forme à l’Est, confirme son appétit estival puisque la franchise a aussi été mentionnée dans le dossier Kevin Durant. On veut visiblement passer un cap dans l’Ontario et ça passe par une tête d’affiche en plus dans le roster. Plus surprenant par contre de retrouver les Hawks dans cette liste. Avec l’ajout récent de Dejounte Murray, on pouvait s’attendre à voir un backcourt Young-Murray verrouillé pour la saison. À voir ce que Travis Schlenk a en tête. Enfin, Sacramento, Charlotte et Washington sont en quête de Playoffs et l’ajout de Donovan Mitchell pourrait donner un énorme coup de fouet à ce projet. Offensivement, une association avec un LaMelo Ball, un De’Aaron Fox ou encore un Bradley Beal serait assez hypante. Défensivement par contre, ça pourrait piquer sévèrement… Tout ce beau monde devra convaincre le Jazz, qui n’a aucune pression dans ce dossier puisque son joueur est encore lié au club pour au moins trois saisons. Qui sera capable de faire craquer Danny Ainge ?

Donovan Mitchell voit du monde se bousculer au portillon. Les prétendants se multiplient pour Spida, quel maillot portera le triple All-Star à la rentrée ?

Source texte : Shams Charania / The Athletic