Retraité des parquets depuis quatre ans déjà et devenu analyste pour ESPN, Kendrick Perkins ne fait pas que parler basket dans son quotidien. L’ancien pivot des Celtics se serait lancé dans l’élevage de chiens et ça marche plutôt bien visiblement.

Les plus anciens se souviennent du rugueux pivot champion en 2008 avec Boston, les plus jeunes ne le connaissent que comme expert sur les plateaux télé avec des analyses souvent bien tranchantes (et pas toujours convaincantes). Pourtant, le basket n’est pas le seul centre d’intérêt de Kendrick Perkins. Le Big man se serait reconverti dans l’élevage de chiens ! L’histoire nous est raconté par Ryan Glasspiegel du New York Post. Tout débute avec Kendrick Perkins qui est contacté par Thomas Alpough, son beau-frère, il y a environ quatre ans. Ce dernier souhaite débuter un business autour de l’élevage (et la vente) de chiens. La race en question ? Le Bouledogue français, particulièrement prisé de l’autre côté de l’Atlantique. Pas spécialement emballé par cette idée, Perkins accepte tout de même de publier les photos des chiots élevés par son beau-frère sur son compte Instagram. Les six petits trouvent preneurs en même pas trois jours pour un montant total de 60 000$ !

La surprise est totale pour Perk’, qui ne s’attendait pas à voir de tels montants sur la table. Convaincu par ces ventes, l’ancien pivot décide de rejoindre le business. Avec deux autres partenaires, Perkins et Alpough fondent une entreprise appelée Big League Exotics. Depuis, la boîte ne fait que se développer, elle compte à présent 42 chiens, dont la valeur totale est estimée entre 4 et 5 millions de dollars. Le Bouledogue Français est déjà cher à la base mais la rareté de certains spécimens fait que les prix peuvent parfois s’envoler. Un constat confirmé par Perk’ dont la plus gros vente à l’heure actuelle serait de l’ordre de 250 000$ !

« À l’origine, les Bouledogue français étaient noirs et blancs. Puis, tout d’un coup, on a commencé à en voir des lilas, d’un blanc bleuté, avec des pois et des choses de cette nature. Ensuite, vous avez les Merles [qui ressemblent aux motifs des Dalmations]. Mais maintenant, vous avez les duveteux, qui coûtent cher. Les Bouledogues français duveteux ont de la fourrure, des couleurs différentes, c’est la nouvelle vague. Ces chiens coûtent entre 100 000 et 150 000 dollars. » […]

« J’ai commencé à en apprendre davantage sur l’ADN, la couleur, la structure – les choses que les gens veulent. Et maintenant, nous en sommes au point où nous avons des chiens qui sont dans notre chenil et qui valent 250 000, 500 000 dollars – et nous en avons même un qui vaut 1 million de dollars. »

Le chien en question, un Bouledogue français de teinte rosé nommé Jay-Z (aucun rapport avec le rappeur), a été acheté à un éleveur basé au Royaume-Uni et sa valeur aurait déjà augmenté de manière significative. Des sommes qui ne font visiblement pas reculer les acheteurs ni même les… voleurs. Selon The American Kennel Club, fédération canine aux États-Unis, le Bouledogue Français fait partie des espèces les plus dérobés aux USA !

On connaissait Kendrick Perkins en joueur puis en consultant et voilà qu’on le découvre en éleveur pour chiens ! L’ancien pivot des Celtics ne cessera donc jamais de nous surprendre !

