Un peu de Kevin Durant pour attaquer la semaine, ça vous tente ? La star des Nets serait en effet une cible des Celtics, qui auraient entamé des discussions avec Brooklyn pour voir ce qu’il était possible de faire afin de conclure un transfert. Les noms qui ressortent ? Jaylen Brown, picks de Draft. Avec la possibilité d’envoyer un de leurs deux joueurs All Star, les C’s auront peut-être le dernier mot dans cette affaire. On fait le point.

Miami, Phoenix, Toronto. Voilà les trois équipes qui pour le moment avaient fait le plus parler d’elles dans le cadre d’un éventuel transfert de KD. Aujourd’hui, un quatrième invité entre dans la danse : Boston. Selon Adrian Wojnarowski de chez ESPN, les Celtics pourraient vouloir ajouter Kevin a leur équipe, et seraient prêts à envoyer Jaylen Brown dans l’opération. Bien sûr, le discours des Nets n’a pas changé à ce niveau là et JB seul ne suffira pas. Selon The Athletic, le package serait composé de Jaylen Brown, Derrick White et de picks de Drafts. Le prix est très lourd pour Boston, mais s’offrir les services de Durant pourrait être la dernière étape pour la franchise dans sa quête de titre. Jayson Tatum ? Hors de question pour Beantown, la star des Celtics est derrière la ligne rouge et selon toute vraisemblance exclue des schémas de transferts actuellement discutés. Un détail qui pourrait faire tiquer Brooklyn ? Pas impossible, puisque les Nets ont pour l’instant des prétentions très lourdes. Tatum apparaît aujourd’hui comme le patron de Boston, une situation qui pourrait pousser les Nets à vouloir créer un échange d’égal à égal sur le plan du calibre des joueurs.

ESPN Sources: As Brooklyn Nets star Kevin Durant’s trade request approaches its fourth week, the Boston Celtics have emerged among teams engaged in talks on a possible deal. Story: https://t.co/eXpn6fRoYl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 25, 2022

Il est également important de garder à l’esprit que ces rumeurs ne sont que spéculatives, et qu’avec le temps qui va tranquillement commencer à presser si Kevin Durant voulait vraiment partir… les informations de ce type risquent de se multiplier. Bien sûr, avec la possibilité d’envoyer tout de suite un All Star sans que cela ne soit un vrai casse-tête salarial, Boston peut récupérer la tête de la course au joueur en comparaison au Heat et aux Suns, qui auraient plus de difficulté à rivaliser en terme d’offre sans y inclure plusieurs autres équipes. À noter que selon d’autres sources d’ESPN, les Nets souhaiteraient savoir ce qu’il faut faire pour conserver KD avant d’engager toute discussion pouvant aboutir à un échange réel. Pour Boston, récupérer un tel poids lourd serait bien évidemment une grande avancée sur le plan du talent, mais peut-être au détriment d’un jeu collectif développé depuis 2016. Sans oublier que jusqu’ici, il était inconcevable de briser le duo des Jay. Affaire à suivre donc, mais une éventuelle arrivée de Brown ou Tatum à Brooklyn pourrait être cocasse dans le sens où les picks de Draft utilisés par Boston pour les récupérer étaient initialement… ceux des Nets.

Les Nets prennent les informations auprès des équipes intéressées et cherchent sans doute à faire monter les enchères en tentant d’enrôler un maximum de franchises pour négocier. Toutefois, quand on a un joueur comme Kevin Durant à la maison, il est bien raisonnable de savoir ce dont il a besoin pour rester plutôt que de savoir ce qu’il lui faut pour partir.

