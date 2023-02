Choc de la nuit en NBA, le Sixers – Celtics a tenu toutes ses promesses avec un match disputé et un finish explosif. C’est finalement le Boston de Jayson Tatum qui l’emporte sur le fil, malgré un Joel Embiid monstrueux pour Philadelphie. (110-107)

Après le blowout entre Nuggets et Grizzlies, on espérait vivement que la seconde affiche de la nuit en vaille la peine. Bingo, on a eu le droit à 48 minutes de folie sur le parquet du Wells Fargo Center entre Sixers et Celtics. On peut déjà en commander sept pour les Playoffs. Quel match, quel suspense, quelle énergie pour ces deux équipes qui n’ont rien voulu lâcher jusqu’au coup de sifflet final.

C’est Philly qui attaque le mieux la rencontre avec un Joel Embiid déjà en jambes et Tobias Harris qui met ses tirs de loin. Boston s’en remet à Jaylen Brown mais les deux fautes rapides du Jay Brother compliquent la donne. Heureusement, Joe Mazzulla peut compter sur l’excellent Derrick White pour compenser le manque. L’ancien protégé de Gregg Popovich est encore dans tous les bons coups ce soir. Les Sixers sont aux commandes, Boston sans briller tient bon. Les premières rotations vont permettre aux amoureux du leprechaun d’avoir le sourire. Comme souvent à Philly, les minutes sans Joel Embiid sont compliquées et le banc des Celtics fait la différence pour mettre Boston devant au tableau d’affichage.

Joie de courte durée avec le retour du Camerounais et c’est reparti pour le chantier dans la raquette des verts. La défense de Bean Town ne peut que constater les dégâts, Jojo est en mode inarrêtable. Pour ne rien arranger, il peut compter sur l’aide des copains. Harris est dans un bon jour au scoring et P.J. Tucker est tout simplement parfait sur cette première mi-temps. Défense, hustle, mort de faim sur chaque ballon (11 rebonds à la pause !), de l’adresse de loin, le bulldog est déjà en mode Playoffs. Assez logiquement, les Sixers sont en tête à la mi-temps. (56-50)

Avis de tempête pour Boston, Philadelphie attaque fort le second acte avec une pluie de tirs à longue distance. L’écart se creuse, on passe à +15 pour la bande à Doc Rivers. Le navire Celtics tangue fort mais ne craque pas, grâce notamment à un Al Horford qui répond du tac au tac avec plusieurs tirs primés pour réveiller les siens. Le vétéran en plante quatre et Boston pose un 18-3 sur les 4 dernières minutes du troisième quart-temps. Alors qu’ils semblaient au bord de la rupture, les Celtics attaquent le money time en tête !

Joel Embiid au repos, Boston en profite encore pour creuser l’écart avec le même combo qu’en première mi-temps : un immense Jaylen Brown et les soldats du banc pour l’assister. Et ça marche.

Jaylen Brown that’s TOUGH. Celtics-Sixers is 🔥 right now on ABC pic.twitter.com/9aHjmaO1sy — NBA (@NBA) February 26, 2023

Le retour rapide du natif de Yaounde redistribue à nouveau les cartes. Totalement injouable, Jojo plane sur ce dernier acte. À lui tout seul ou presque, il ramène Philly à hauteur. Monstrueux des deux côtés du terrain, le Process nous fait un match de MVP.

C’est alors qu’un certain Jayson Tatum sort de sa boîte. Passée à côté de son match durant trois quart-temps, la star de Boston répond présent au bon moment. D’abord en envoyant une grosse ogive du parking, puis en se sortant de la prise à deux pour offrir un panier ouvert à Al Horford, avant d’aller planter sur un énorme rebond offensif. Philadelphie ne renonce pas et Harden puis l’inévitable Embiid sont là pour égaliser. Il ne reste que dix secondes au chrono, la fin en images.

WHAT A FINISH 🤯 Tatum gamewinner. Embiid full court shot that DID NOT count 😱 pic.twitter.com/JdIWE50oQy — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2023

Quel tir de Jayson Tatum pour climatiser tout Philly mais aussi quel what if incroyable avec la prière de Joel Embiid dans la foulée qui est invalidée à pas grand-chose. Le pivot des Sixers peut avoir des regrets, il vient de livrer une performance gargantuesque : 41 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 contres ! Malheureusement pour lui, c’est bien Boston qui repart de Pennsylvanie avec une énorme victoire, préservant encore son trône à l’Est alors que Milwaukee revient fort dans le rétro.