Gravement blessé lors de sa dernière année de contrat, Collin Sexton est probablement arrivé au pire des moments sur le marché des agents-libres. Ne trouvant pas d’équipe prête à lui offrir le deal qu’il aurait aimé, le meneur/arrière des Cavs est tout sauf en position de force lors des négociations. Cleveland a donc décidé de lui proposer 40 millions sur 3 ans, soit beaucoup, BEAUCOUP moins que ce à quoi Young Bull prétendait il y a encore un an.

Tandis que certains joueurs amassent un pactole conséquent en réalisant la meilleure saison possible lors de leur dernière année de contrat, d’autres sont contraints à l’impuissance, en regardant leur valeur chuter sans rien pouvoir y changer. Parmi eux, Collin Sexton est un exemple plus qu’actuel, car le jeune guard est aujourd’hui dans une situation délicate. Pour rappel, le pick 8 de la Draft 2018 avait conclu l’exercice 2020-21 sur une moyenne de 24,3 points, 3,1 rebonds, 4,4 passes et 1 interception en 35,3 minutes sur 60 matchs. À l’époque, on parle déjà de contrat max lors de la Free Agency 2022 pour celui qui a énormément progressé en seulement trois saisons dans la Ligue. Mais les dieux du basket sont cruels. Après seulement onze rencontres sur la campagne 2021-2022, Sexton se blesse au ménisque et doit subir une opération qui met immédiatement un terme à sa saison. Le début d’une longue série de mauvaises nouvelles pour le prospect d’Alabama. Tout d’abord, moins en forme sur ses quelques matchs disputés, Collin laisse une mauvaise impression derrière lui (environ 16/3/2 en 45/24/74) sans avoir eu l’opportunité de se rattraper sur les 71 autres rencontres possibles. De plus, l’émergence de Darius Garland, aujourd’hui devenu le chouchou des fans des Cavs, fait beaucoup d’ombre au bonhomme de 23 ans. Enfin, malgré la production statistique de Young Bull, Cleveland avait terminé 13ème de la Conférence Est en 2020-21, alors que l’équipe a failli atteindre les Playoffs en 2021-22. Bien sûr, cela s’explique par plein de raisons comme l’intégration de Jarrett Allen, l’arrivée d’Evan Mobley, la renaissance de Kevin Love et encore une fois Darius Garland. Mais la conséquence reste la même : les Cavs peuvent gagner sans Sexton. Et ça, ça n’aide pas à trouver le contrat désiré.

What's the holdup between #Cavs and Collin Sexton? Where does Caris LeVert fit in the team's plans? Who is the odd man out if Ochai Agbaji gets early playing time? It's the latest edition of Hey, Chris!https://t.co/9E6ZXL5mbl — Chris Fedor (@ChrisFedor) July 24, 2022

Comme le révèle Chris Fedor du site Cleveland.com, les Cavaliers auraient donc profité de cette situation pour ne proposer « que » 40 millions de dollars sur 3 ans à Collin Sexton, soit environ 13,3 millions par an. Pourtant, l’agent du joueur, Rich Paul, désirait initialement un montant de 20 millions ou plus par an. Croyez en vos rêves les enfants. S’expliquant par les raisons évoquées ci-dessus, la faible offre des Cavs s’explique aussi car le marché des F.A. s’est déjà bien vidé, et qu’il n’existe aujourd’hui… aucune équipe voulant du guard ? Selon le reporter, seuls les Spurs et les Pacers pourraient financièrement accueillir Sexton, mais aucune des deux franchises n’auraient d’intérêt à le faire, car le fit ne serait clairement pas bon. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, il est important de préciser qu’à l’instar de Deandre Ayton, Collin Sexton est agent-libre restreint, ce qui signifie que toute offre provenant d’une équipe extérieure aux Cavs pourrait être matchée par Cleveland dans les 48 heures. Autant vous dire qu’aucune équipe n’a donc envie de se casser la tête à proposer un contrat au natif de Géorgie, en sachant que la proposition n’aboutira sans doute pas. Car oui, Cleveland veut bel et bien garder celui que tout le monde voyait comme une pépite il y a encore neuf mois. La situation est en réalité parfaite pour les Cavs, qui profitent donc de la position peu avantageuse de Collin pour tenter de le re-signer au rabais, faisant ainsi revenir dans le roster un élément au très fort potentiel. À noter que ces derniers lui ont également proposé une « qualifying offer » de 7,2 millions de dollars pour l’année prochaine, qui lui permettrait toutefois de devenir agent-libre non-restreint à l’été 2023. Pour l’instant, le camp Sexton n’a encore rien accepté et joue la patience, attendant de voir si la situation se débloquera avec une autre offre.

Collin Sexton n’a toujours pas signé de nouveau contrat cet été. En raison de sa blessure, des résultats de Cleveland et d’une Free Agency déjà bien avancée, le guard s’arme de patience dans l’espoir de se voir proposer une offre à la hauteur de ses espérances. À voir s’il y parviendra…

Source texte : Cleveland.com / Chris Fedor