Aujourd'hui ? Un certain Stephen Curry qui devient numéro un au classement all-time des tirs primés. Bye Bye Ray Allen !

Déjà considéré comme le meilleur shooteur de tous les temps par bon nombre de fans, Stephen Curry avait encore un cap à franchir pour mettre tout le monde d’accord : il fallait dépasser une fois pour toute Ray Allen au classement statistique et ainsi trôner tout en haut de la hiérarchie des snipers all-time. Sur le papier, rien d’insurmontable pour la légende des Warriors, qui savait pertinemment que le record serait tapé cette saison. La grosse question qui tue c’était de savoir quand. Après un début de saison XXL, le Chef voit l’écart se réduire vitesse grand V. Plus que 50 tirs primés à rentrer et puis 40, 30. Et puis le record semble si proche, tellement proche que Steph commence à avoir la main qui tremble à l’idée d’aller toucher ce qui semblait longtemps inatteignable pour la plupart des basketteurs. Le meneur connaît un coup de moins bien sur le début du mois de décembre mais il continue à avancer et il arrive finalement au but. Il ne lui manque que sept tirs primés pour dépasser Ray Allen et le calendrier lui a offert trois salles spéciales pour célébrer l’événement. Est-ce que ça sera à Indiana, pour devenir le meilleur sniper all-time sur les terres de Reggie Miller ? Une fête en grande pompe au Madison Square Garden, la Mecque du basket et là où il a livré l’une de ses plus belles performances un soir de février 2013 ? Et pourquoi pas rêver en grand avec une apothéose à Boston, chez Ray Allen himself ?

Baby Face plante cinq tirs du parking à Indiana et la messe semble donc dite. C’est bien au Garden que le meneur des Warriors ira chercher le record. Comment pourrait-il en être autrement ? Deux petits tirs de loin, pour un Ben Simmons c’est une carrière entière mais pour Stephen Curry c’est à peine une mise en bouche. Tout le monde sait que le jour J est arrivé et fans comme célébrités se massent en tribunes. Valait mieux d’ailleurs ne pas perdre trop de temps au stand de hot-dogs car il n’a même pas fallu cinq minutes au garçon pour aller taper le record. Un premier tir du parking en sortie d’écran, un classique, un deuxième en profitant d’une bonne pénétration d’Andrew Wiggins. Bim ! Le Madison Square Garden se lève comme un seul homme pour célébrer la star comme s’il était l’un des leurs.

Le record est désormais imprimé dans les bouquins d’histoire, le reste de la rencontre est presque anecdotique (les Dubs ont gagné malgré un Julius Randle au taquet). La belle image viendra en fin de match avec une belle étreinte entre Ray Allen et Stephen Curry, comme le magnifique symbole de cette passation de flambeau entre deux shooteurs de légende. Reggie Miller posera également avec eux pour nous offrir le nouveau podium actualisé. Une photo qui pèse plus de 8000 tirs primés tout de même.

C’est donc dans l’antre du Garden que Stephen Curry est allé chiper la place de Ray Allen en tête du classement all-time des tireurs à 3-points. Un grand moment dans l’histoire de la balle orange pour finir en beauté cette année 2021 et quelque chose nous dit que c’est un record qui risque de durer quelques temps vu les standards du garçon.