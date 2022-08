Kevin Durant a demandé son transfert fin juin. Kevin Durant vient de poser un sacré ultimatum au proprio des Nets. Mais Kevin Durant est pour l’instant toujours à Brooklyn. L’une des raisons derrière ça, c’est l’énorme contrepartie demandée par la franchise new-yorkaise lors des négos concernant KD. Énorme comment ? On vous laisse lire la suite.

C’est Adam Himmelsbach du Boston Globe qui a lâché la plus grosse vanne de la soirée. Alors que les Celtics font aujourd’hui partie des destinations crédibles dans le cas d’un transfert de Kevin Durant, on vient d’apprendre quelle était la toute première demande des Nets lors des échanges téléphoniques entre les dirigeants de Brooklyn et ceux de Boston. Attention, c’est du très lourd. Selon Himmelsbach, le camp de Sean Marks aurait carrément demandé Jaylen Brown et Jayson Tatum en échange de KD. Oui, vous avez bien lu. Brown et Tatum. Pas l’un, pas l’autre, mais les deux ! Brad Stevens a dû éclater de rire avant de demander à Marks s’il comptait se reconvertir en tant qu’humoriste un jour. D’après les rumeurs, Brad lui aurait même envoyé un joli t-shirt maison « Put my daronne in the package ». Non mais honnêtement, à un moment donné faut rester sérieux les copains. Alors oui on le sait, comme toujours dans les négociations, chaque camp démarre avec des demandes très élevées pour tenter d’obtenir le meilleur deal possible une fois que des compromis ont été réalisés de part et d’autre. Sauf que là, on est à la limite de l’insolence et ça ne donne pas vraiment envie de poursuivre les discussions. Toujours selon le Boston Globe, ce n’est qu’après cette première demande en tout point WTF que Brooklyn a choisi de négocier plus sérieusement en se focalisant sur un potentiel package centré autour de Jaylen Brown. Mais pour l’instant, rien ne s’est matérialisé.

Si un deal entre les Celtics et les Nets ne semble pas d’actualité pour l’instant, on apprend néanmoins via Ian Begley de SNY que Kevin Durant ne serait pas contre un trade à Boston. KD serait même plutôt chaud à l’idée de jouer aux côtés de Marcus Smart (dont le nom a cependant été mentionné dans un package potentiel), et on sait aussi que Durant est assez proche de l’actuel coach des Verts Ime Udoka, ancien assistant aux Nets lors de la saison 2020-21. Traduction, celui qu’on surnomme The Snake Reaper n’a visiblement aucun mal à s’imaginer sous la mythique tunique des Celtics, ce qui n’est pas très étonnant vu que Boston se transformerait probablement en grandissime favori à l’Est en cas d’arrivée de KD. Certains, notamment chez ESPN, voient les C’s comme la meilleure équipe de la conférence à l’heure de ces lignes, eux qui semblent déjà avoir tout ce qu’il faut en magasin pour jouer à nouveau les premiers rôles la saison prochaine. Faut pas oublier que les hommes d’Udoka sortent tout juste d’une participation aux Finales NBA et qu’ils viennent d’ajouter l’ancien meneur des Pacers Malcolm Brogdon au roster, de quoi donner de sérieuses garanties à KD qui kiffe pas mal rejoindre des équipes déjà toutes proches de la consécration. On rappelle que Phoenix et Miami sont également sur la wish list du bonhomme, wish list à laquelle on peut également ajouter les… Sixers d’après les dernières rumeurs.

Le dossier Kevin Durant est pour l’instant toujours bloqué, mais heureusement les Nets sont là pour nous faire rire un peu au milieu de ce beau bordel. Néanmoins, plus la saison prochaine approche, plus la pression autour d’un trade de KD va augmenter. Et bien malin celui qui peut prédire aujourd’hui où Durant va finir…

