Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres du Magic ont décidé de s’évader. Adieu Disney et la Floride, grosses bises à Mickey, on se voit la saison prochaine !



NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Cole Anthony

Auteur d’une jolie saison sur le plan personnel, Cole Anthony a bien mérité ses quelques semaines de vacances. Pour le guard du Magic, c’est en Italie que ça se passe. Pour l’occas’ Cole et ses potes ont loué une grande villa avec vue sur la mer. Pas là pour chômer, le fils de Greg se maintient en forme avec des petites séances d’aquagym façon camping. Bon les exercices sont parfois un peu… spéciaux. Mention spéciale à celui de l’homme mi- araignée, mi-cheval, on a particulièrement aimé.

Markelle Fultz

Pour la première fois depuis un bail, Markelle Fultz a passé son été loin de l’infirmerie. Enfin des vraies vacances ! Ni une, ni deux, le first pick 2017 (toujours bon de le rappeler) saute dans un jet direction la Thaïlande. On ne va pas vous faire de dessin, Kelle va profiter à fond de ses vacances, quitte à s’en retourner le crâne. Alors, si jamais vous prévoyez de faire escale à Phuket, ne vous étonnez pas de le croiser complètement déchiré au volant d’un vieux tuk-tuk.

Moe & Franz Wagner

Toujours aussi inséparables, les frères Wagner ont passé leurs vacances ensemble. Décollage pour une île paradisiaque sur laquelle les frangins enchaînent les conneries. Virées en quad, pétanque avec des noix de coco sur la plage et concours de plats, on se marre bien chez les Wagner. Bon la fiesta ne devrait pas durer, puisque les brüder ont quand même un Euro à préparer, toujours dans la joie et la bonne humeur évidemment.

Paolo Banchero

Oh alors là ça va chauffer ! Les plus connectés d’entre vous ne l’ont pas loupé, Paolo s’est embrouillé sévère avec Dejounte Murray sur les réseaux. Trêve de commérages sur Internet, les jeunots ont décidé de régler ça en vrai, à base de kicks et de mandales dans les chicots. Maintenant on attend la date, l’heure, le jour, pas d’arbitre et l’Octogone. Ici, ça mise une p’tite pièce sur Paolo vainqueur par TKO.

Gary Harris

En NBA depuis 2014, Gary Harris n’a pas vraiment eu le temps de souffler. Cette année, c’est la bonne, Gary va profiter de la pause pour retrouver quelques anciens copains. Hop, direction Bikini Bottom pour l’arrière qui va enfin revoir Bob, Patrick et tous les autres. Eh oui, les plus anciens d’entre vous se souviennent probablement que Bob et Gary ont fait chambre commune avant le départ de ce dernier pour la NBA.

Jonathan Isaac

Les vacances de Jonathan, c’est quand même pas les plus funs. L’intérieur a récemment publié un livre intitulé « Why I stand », qui retrace la vie et les convictions de l’intérieur du Magic. Alors, c’est très bien, on salue le travail, mais depuis Jo’ ne sort plus de sa chambre, trop occupé à lire les différents commentaires sur son bouquin. Il va être temps pour le garçon de prendre l’air, y’a quand même un contrat toujours en attente de justifications.

Terrence Ross

Vous ne savez plus quoi faire de vos journées ? Aucun problème, Terrence Ross est là pour vous divertir. L’arrière a ouvert une chaîne gaming sur YouTube sobrement intitulée « Terrence Ross ». Au programme, du NBA2K MyTeam et du GTA RP, soit tout ce qu’il faut pour chill’ avachi dans le canapé. Attention quand même à vos oreilles, T-Ross est un immense rageux surtout quand sa carte ne rentre pas un shoot. Comme quoi, 2k22 n’est vraiment pas si mal fait.

Jalen Suggs

Jalen Suggs est décidément un petit rigolo, puisque Jalen Suggs trouve marrant de mettre « Somewhere » en localisation sur ses photos de vacances. Hahaha, c’est drôle ça Jalen dis-donc, on se marre comme des petits fous avec toi. C’est vachement pratique quand on veut faire un papier sur tes destinations favorites. Eh bien puisque c’est comme ça, on ne parlera pas de toi.

Mo Bamba

Pour Mo, cet été le programme est chargé. Son truc à lui, c’est le safari. L’intérieur a d’ailleurs été aperçu en train de nourrir des antilopes et de courir après des cochons. Le pivot en a aussi profité pour discuter yeux dans les yeux avec les girafes, et ça ça fait du bien. Dédicace quand même au dromadaire qui a essayé de lui bouffer la tête, tu nous auras bien fait marrer.

Admiral Schofield

Les vacances d’Admiral Schofield intéressent qui ? Soyez honnêtes.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on sera aux premières loges du tête-à-tête entre Dejounte et Paolo. Enfin pas trop près quand même, on ne voudrait pas recevoir une droite perdue. Dans tous les cas, nous on retourne à l’eau en attendant la prochaine enquête.



