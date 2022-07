Alors que les Celtics seraient entrés dans la course à l’acquisition de Kevin Durant, les langues se délient du côté de Boston. Jayson Tatum a notamment donné son avis sur une potentielle arrivée de la star des Nets.

Le feuilleton Kevin Durant s’était bien calmé depuis quelques temps mais il n’a pas tardé à repartir de plus belle en ce début de semaine. Phoenix probablement hors course, du fait de la prolongation de Deandre Ayton, on se demandait bien qui allait pouvoir revenir à la charge pour récupérer KD. Et puis la rumeur Boston est sortie dans les médias ce lundi, avec une offre autour de Jaylen Brown, Derrick White et un premier tour de Draft. Proposition refusée par les Nets, qui exigeraient l’ajout de Marcus Smart et un capital pick bien plus important. Les positions des deux parties sont donc éloignées mais l’essentiel à retenir c’est que Brooklyn et Boston discutent bien d’un trade qui enverrait Durant dans le Massachussetts. Pour acquérir le MVP 2014, les copains au trèfle auraient sans doute l’obligation de sacrifier l’un de leurs cadres, Jaylen Brown en l’occurence. Les rumeurs de transfert, ce n’est clairement pas une nouveauté pour l’arrière, qui a dû vivre avec depuis plusieurs saisons déjà. À chaque fois que Boston ne répondait pas aux attentes, la rumeur de la séparation des Jay Brothers revenait sur la table tel un vieux serpent de mer. Finalistes NBA cette saison, les Celtics ne sont cette fois pas sous le feu des critiques mais l’ajout d’un joueur comme KD nécessiterait des sacrifices et, puisque Tatum est intouchable à Boston, Jaylen arrive en première ligne des contreparties.

Verra-t-on Brown revêtir un maillot noir des Nets dans les prochains mois ? Le symbole serait amusant quand on sait qu’il a été drafté par les Celtics avec un pick envoyé par… Brooklyn. Aujourd’hui, le mystère demeure autour du futur de Jaylen mais le joueur semble en tout cas avoir la tête à Boston. Dans un article publié hier, Jared Weiss de The Athletic indiquait que malgré les rumeurs de trade, Jaylen Brown souhaitait rester aux Celtics. C’est en tout cas ce que l’entourage du joueur aurait soufflé à l’insider. Et Jayson Tatum alors ? Que pense-t-il d’une potentielle arrivée de la star des Nets ? Présent à la première de « Point Gods » ce mardi, produit par… Kevin Durant, l’ailier des Celtics a répondu aux questions des quelques reporters présents sur place. Des propos relayés par Nick Friedell de ESPN.

« J’ai joué avec Kevin Durant aux Jeux olympiques et c’est évidemment un grand joueur. Mais ce n’est pas ma décision, j’aime notre équipe et les gars que nous avons. Nous avons récupéré deux nouveaux joueurs [Malcolm Brogdon et Danilo Gallinari]. J’aime notre équipe. Je vais juste sur le terrain et je joue avec mes coéquipiers. Je ne mets pas cette casquette [de General Manager] et je ne prends pas les décisions. »

Tatum ne prend donc pas ouvertement parti et il laisse à Brad Stevens, directeur des opérations basket, le soin de gérer ce dossier bouillant. On peut quand même voir deux interprétations dans son message. D’un côté, on peut se dire qu’il apprécie le supporting cast déjà présent ainsi que le recrutement estival et d’un autre côté il ne ferme pas totalement la porte à Kevin Durant. S’il adore le groupe actuel, il suffit de dire qu’il aimerait repartir avec les mêmes gars que la saison passée ainsi que Brogdon et Gallinari en plus. Problème, s’il s’oppose publiquement au trade et que KD débarque quand même à Beantown, ça promet une ambiance un peu spéciale dans le vestiaire. Tatum prend donc une décision plutôt avisée en ne se mouillant pas trop et en laissant son boss gérer l’affaire. On verra bien comment ça finira.

Kevin Durant à Boston ? Jayson Tatum ne dit pas oui mais il ne dit pas non également. La star des Celtics, satisfait du groupe actuel, préfère se concentrer sur le terrain et laisser son GM le soin de faire les moves estivaux.

Source texte : ESPN / Nick Friedell