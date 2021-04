Dwyane Wade rejoint le… Jazz en tant qu’actionnaire : ne cherchez plus, la news WTF du week-end est là

Légende du Heat et très intrigué à l’idée de devenir actionnaire minoritaire d’une franchise NBA, Dwyane Wade a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure. Mais c’est du côté de… Salt Lake City qu’elle va se dérouler et ça, on ne l’avait pas vu venir.

Quand on pense à Dwyane Wade, on pense forcément au Miami Heat. Il représente le meilleur joueur de l’histoire de la franchise floridienne et c’est donc tout naturellement que le propriétaire Micky Arison s’attendait à voir Dwyane devenir un jour actionnaire du Heat après de précédentes négociations. Finalement, Wade a décidé de racheter une petite part du Utah Jazz d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. On ne connaît pas exactement les détails de cet investissement mais si l’on en croit le Woj, la NBA n’autorise pas des rachats inférieurs à 1% de la valeur de la franchise, rachetée par Ryan Smith pour 1,66 milliard de dollars il y a quelques mois. La très bonne relation entre le nouveau propriétaire de 42 ans et Dwyane Wade est au cœur de l’investissement de l’ancien arrière, les deux étant potes depuis deux ans et une rencontre sur un terrain de golf. Inspiré par le parcours de Smith, qui a fait fortune avec sa société Qualtrics, D-Wade le considère comme un modèle et désormais, il marche dans les traces d’autres légendes NBA qui ont également décidé de devenir actionnaire d’une franchise.

« Cela dépasse largement le rêve que j’avais de jouer en NBA. J’ai vu Shaq le faire à Sacramento, Grant Hill à Atlanta, Michael Jordan à Charlotte. Si ce partenariat est similaire à ma relation avec Ryan Smith, alors il y a beaucoup de choses dans lesquelles je souhaite être impliqué. Malheureusement, les gens de ma communauté n’ont pas ce genre d’opportunités, et je ne prends pas ça à la légère. Pour provoquer de vrais changements, il faut être tout en haut et Ryan le sait. » – Dwyane Wade

Dwyane Wade a assuré que cet investissement ne changeait rien à son respect et son amour pour le Heat. Cependant, pour lui, le Jazz représentait la meilleure opportunité pour grandir en tant que businessman. Possédant seulement quatre années d’écart avec Ryan Smith et débarquant dans un groupe d’actionnaires relativement restreint à Utah, D-Wade veut avoir un rôle actif au sein de la franchise et plus généralement de la région d’Utah si l’on en croit Adrian Wojnarowski. Cela signifie faire du Jazz une équipe qui domine pour longtemps à l’Ouest avec notamment Donovan Mitchell en fer de lance, lui qui partage une vraie relation avec Wade. Mais aussi avoir un impact en dehors des parquets sur différentes questions sociales, dans un État de l’Utah connu pour être conservateur.

« On ne va pas fuir les discussions raciales, sociales ou liées à la communauté LGBT. Je m’engage à travailler. Je parle de la communauté LGBT, qui est importante pour moi. Ma fille en fait partie. Je ne vois pas ça uniquement comme une relation avec le Utah Jazz. C’est une relation qui possède plusieurs facettes, avec du business et du basket. Je veux amener Ryan dans mon monde et inversement. » – Dwyane Wade

Dernière star NBA à prendre le chemin de l’actionnariat, Dwyane Wade ouvre un nouveau chapitre de sa carrière post-basketteur. Et fidèle à lui-même, il ne sera pas là pour se tourner les pouces, mais pour avoir un vrai impact dans l’Utah.

Source texte : ESPN

"This goes way beyond the dream I had to just play basketball in the NBA," Wade tells ESPN. "…If this partnership is going to be anything like my relationship is with Ryan (Smith), there are going to be a lot of things that I'll want to be involved in." https://t.co/h1SnNJM2wz — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2021

I want to congratulate Dwyane on his recent announcement. We had discussed having him join our ownership group after his retirement but he was not prepared to commmit at the time. Of course I am disappointed that he didn’t reconsider. 1/2 — Micky Arison (@MickyArison) April 16, 2021