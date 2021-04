NBA Top 10 du jour : Nikola Jokic a des yeux derrière la tête, et ces yeux voient écrit MVP partout

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : les travaux de Paul George, ce genre de highlights à déguster avec un vin millésimé.

#9 : Kyrie Irving n’a pas fait grand chose cette nuit, mais le peu qu’il a fait était plutôt pas mal. Kyrie quoi.

#8 : cette course folle, c’est celle de Ben Simmons qui court après le trophée de DPOY. Sauf que Pat Patterson n’est pas le trophée de DPOY, désolé.

#7 : ce tomar, c’est toute la rage du Minnesota à l’encontre de Jimmy Butler, sauf que Jimmy Butler s’en fout pas mal.

#6 : la connexion Slovèno-lettonne marche toujours autant, mais cette nuit elle s’est inclinée face à la connexion Juliusso-Randlesque.

#5 : Terry Rozier, la défense des Nets, la Mer Rouge, tu connais.

#4 : ce gros pétard de Darius Bazley, c’est aussi pour oublier que le garçon a posé un gros 1/10 du parking cette nuit.

#3 : magnifique illustration de la saison des Bulls tenant en une seule action défensive face à Ja Morant.

#2 : Nikola Jokic a des yeux derrière la tête, et ces yeux voient écrit MVP partout.

#1 : énorme match de Daniel Gafford cette nuit face à Zion Williamson, on aurait presque mis un ou deux de ses contres dans le Top 10 à la place de ce alley-oop.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !