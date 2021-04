Stephen Curry veut terminer sa carrière aux Warriors : pour les rumeurs, il faudra chercher ailleurs

Rangez vos rumeurs en carton, Stephen Curry se sent bien à San Francisco et il n’a jamais prévu d’aller voir ailleurs. A 33 ans, le meneur qui pourra signer une prolongation de contrat l’été prochain réitère son envie de passer sa carrière dans une seule franchise. Les fans des Warriors peuvent quand même souffler un bon coup.

Non pas que le double MVP ait fait croire un seul instant qu’il voulait quitter Golden State. Mais l’absence d’annonce de renouvellement de contrat avant la deadline du 21 décembre dernier avait coïncidé avec le fleurissement de nombreuses rumeurs, encouragées par les déclarations de Kendrick Perkins qui clamait sur ESPN à qui voulait l’entendre que Stephen Curry allait chercher à rejoindre LeBron James aux Lakers. L’histoire serait forcément incroyable ; deux enfants nés dans le même hôpital, à Akron, Ohio, multiples champions NBA et finalement réunis sous une même tunique pour terminer ensemble leurs carrières respectives. Le King semblait d’ailleurs aux anges de pouvoir partager le même vestiaire que son historique adversaire des Finales NBA lors du dernier All-Star Game. Mais on va gentiment demander à la Lakers Nation de redescendre de son petit nuage suite à la longue interview de Rachel Nichols avec le Chef pour ESPN où le numéro 30 a témoigné son intention de terminer sa carrière aux Warriors.

Going 1-on-1 with @StephenCurry30 on his 🔥 scoring streak, his future in Golden State, plus I asked if he agrees with Draymond & Luka about the play-in (spoiler: he does not). Also: the phrase “butt pad” came up much more than I expected in this interview 😂 pic.twitter.com/OV1P0JPZaz

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 16, 2021