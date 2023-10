La saison 2023-24 des Dallas Mavericks… dans un monde idéal

C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… parfait pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une disasterclass cette saison, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est bien passé. Aujourd’hui ? Les Mavericks de Dallas !

Adam Silver crée une Luka Rule, qui dispose que Luka Doncic a le droit de parler aux arbitres

En moyenne, Luka Doncic se voit siffler entre 15 et 20 fautes techniques par saison, ce qui peut le cas échéant être problématique pour sa franchise. Tant lors desdits matchs, desquels Luka sort psychologiquement, mais aussi car cette propension à être sanctionné lui coûte chaque saison ou presque un ou deux matchs de suspension, on en est là. C’est pourquoi la franchise texane a la banane en ce 18 octobre 2024, lorsque le boss de la ligue Adam Silver annonce sans aucune vanne la création d’une nouvelle règle, permettant aux joueurs stars de contester les décisions arbitrales. Pour cela il faut être blond, gros et All-Star, très vite tout le monde comprend qu’il s’agit là d’une manœuvre très ciblée, mais Mark Cuban, Lulu Don et les Mavs rigolent fort de cette belle nouvelle. On connait le talent de Luka sur un terrain, et il va désormais pouvoir allier ses deux hobbies préférés, le ballon et râler. Elle est pas belle la vie ?

Adam Silver crée une Kyrie Rule, qui dispose que Kyrie Irving peut donner son avis sur tout

En moyenne, Kyrie Irving fait la Une des journaux une trentaine de fois par an, ce qui le cas échéant peut parfois être problématique pour sa franchise. Pourquoi ? Car bien souvent dans ces cas-là, on ne parle pas de basket. Au-delà des causes nobles, qui sommes nous pour juger mais faisons-le quand même, Kyrie aime par dessus tout pointer des sujets parfois pointilleux, parfois borderline, parfois carrément gênants. L’impression générale laissée ? C’est que sa reconversion est toute trouvée et se trouve probablement sur le plateau de TPMP à donner son avis sur à peu près tout. Adam Silver le sait et pour anticiper une éventuelle cagade de Kyrie, qui aime par dessus tout la provoc, le comish crée une nouvelle règle qui autorise le meneur des Mavs a convoquer la presse et à donner son avis en permanence, sur tout, partout. Bien ouej, car devant cette nouvelle assez imprévue… Kyrie se retrouve bouche bée et on ne l’entend pas de la saison, le crosseur fou préférant se concentrer sur le terrain et bien lui en prend car il termine la saison dans la All-NBA 1st Team. Prendre le joueur à son propre jeu, bien joué Adam.

Adam Silver crée une Cuban Rule, qui dispose que l’on peut avoir le first pick en finissant 8è

Tant qu’à faire, autant terminer ce papier avec un peu de sérieux.

Nan, on déconne.

Début avril, Mark Cuban en a gros car malgré le réveil de ses troupes après le All-Star Break les Mavs se dirigent vers une place dans le ventre mou et ça ne lui plait guère. Un play-in tournament c’est bien, ça entretient la flamme, mais niveau reconstruction d’une franchise c’est pas le mieux. Le fantasque proprio des Mavs contacte alors Adam Silver, décidément très en lien avec Dallas cette saison, et lui demande si, comme on dit dans le jargon des années 90, “y’aurait pas moyen de moyenner pour la Draft”. Ni une ni deux et on préfère ne pas se demander comment, le commissioner décrète que désormais une équipe parmi les Playoffables serait rajoutée chaque année aux franchises ayant fini avec les 14 pires bilans de la Ligue. Et cette année ce sera Dallas, “par tirage au sort” selon Adam. Un peu étonnant mais pourquoi pas, mais le plus étonnant reste ce hasard qui décerne le first pick de la Draft 2024 aux Mavs alors que ces derniers ne possédaient que 0,2% de chance de décrocher la timbale.

Luka Doncic et Kyrie Irving qui peuvent la ramener impunément et Mark Cuban qui rince Adam Silver ? Voilà donc la saison idéale côté Mavs. Est-ce qu’on a eu du mal à imaginer cette équipe cartonner sur le terrain et ainsi en faire un article un peu plus sérieux ? On vous laisse avec cette question qui comprend la réponse en son sein.