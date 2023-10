Kyrie Irving, le joueur qui va nous faire cliquer sur les Mavericks

Si on s’intéressera bien entendu à l’ensemble des joueurs des Dallas Mavericks cette saison, il y en a un qui va particulièrement nous donner envie de cliquer sur l’équipe texane au cours de la saison NBA 2023-24. Et ce gars-là, c’est Kyrie Irving aka Uncle Drew, spécialiste du cassage de chevilles.

La preview complète des Dallas Mavericks 2023-24

On peut dire beaucoup de choses sur Kyrie Irving, mais quand il s’agit de nous faire vibrer avec un ballon de basket dans les mains, on n’en connaît pas beaucoup qui sont capables de rivaliser avec lui. Handle, crossover, changement de rythme, finition près du cercle, shoot de loin… Uncle Drew possède la panoplie complète, avec le style qui va avec. Cela donne souvent des highlights exceptionnels qu’on aime revoir encore et encore. Et quand on a l’impression d’avoir tout vu, Kyrie trouve encore des moyens pour nous épater (vous interprétez cette phrase comme vous voulez).

Désormais à Dallas, où il a prolongé cet été après avoir été transféré en février dernier, Kyrie Irving a pour objectif d’aider les Mavericks à rebondir après l’échec cuisant de la saison passée. Son duo avec Luka Doncic a évidemment le potentiel pour faire de gros dégâts et on a hâte de voir ce que ça va donner avec un peu plus de temps et d’automatismes. Difficile de dire si les Mavs réussiront à retrouver les hauteurs de la Conférence Ouest, mais il est certain qu’on aura du spectacle dans l’univers impitoyable de Dallas. Et Uncle Drew est l’une des principales raisons à cela.