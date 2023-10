Toujours frustré par sa situation chez les Sixers, James Harden continue de mettre des coups de pression pour tenter d’obtenir son transfert de Philadelphie. Absent du Media Day hier, le Barbu pourrait débarquer au camp d’entraînement avec de mauvaises intentions.

Il y a trois ans, alors qu’il cherchait à se faire transférer de Houston, James Harden avait employé les grands moyens pour tenter de forcer la main des dirigeants des Rockets. Il était arrivé en retard au camp d’entraînement, hors de forme, tout ça après avoir enchaîné les soirées à Vegas en plein COVID. Cela avait notamment provoqué des tensions au sein de l’équipe de Houston, Harden s’embrouillant avec plusieurs coéquipiers.

Nous sommes désormais en 2023, et on pourrait bien assister à un épisode similaire chez les Sixers.

D’après Jared Greenberg de NBA TV, qui cite une source proche des Sixers, James Harden devrait débarquer au camp d’entraînement de Philly dans le but de rendre la situation “pénible” pour la franchise, elle qui refuse pour l’instant de transférer Harden sans recevoir une contrepartie de niveau similaire en échange. Concrètement, ça veut dire quoi ? L’avenir nous le dira, mais on sait d’ores et déjà que le Barbu est un véritable spécialiste quand il s’agit de pourrir l’ambiance afin d’obtenir ce qu’il souhaite. On l’a vu à Houston comme dit juste au-dessus, mais aussi à Brooklyn en 2022, et c’est désormais au tour de Philadelphie d’en faire l’expérience.

La différence avec les épisodes précédents, c’est que James Harden est dans une année contractuelle et que sa cote n’est plus aussi élevée qu’avant. Certes, il reste un meneur de jeu calibre All-Star à 21 points et 11 passes de moyenne, mais il a déjà 34 ans et son historique ne joue pas vraiment pour lui. Entre sa tendance à entrer en conflit avec ses dirigeants, le déclin montré ces dernières années et ses craquages en Playoffs, les équipes ne se bousculent plus pour acquérir ses services aujourd’hui. Alors attention au retour de flamme.

“Je pense que James doit faire attention. Car la NBA n’a plus besoin de lui. On est tous pour le player empowerment. Mais il a forcé son départ de Houston, il a forcé son départ de Brooklyn, et désormais il essaye de forcer son départ de Philadelphie. Il a tellement de talent, mais il pourrait s’exclure lui-même de la Ligue, ce qui est complètement fou.” – Matt Barnes

James Harden et les Sixers sont toujours dans une impasse à trois semaines du début de saison, et on a hâte de voir comment le training camp va se dérouler avec cette situation qui plane au-dessus de Philly. En tout cas on ne devrait pas s’ennuyer.

