Libre de tout contrat, Reggie Bullock va s’engager avec les Houston Rockets. L’équipe d’Ime Udoka réalise une belle pioche avec un vétéran qui aurait pu intéresser de nombreux contenders.

Transféré par les Mavs puis coupé par les Spurs, Reggie Bullock aura donc fait un tour complet du Texas en seulement trois mois puisqu’il s’apprête à rejoindre les Houston Rockets selon Shams Charania de The Athletic. Le montant et la durée du contrat n’ont pour le moment pas été révélés.

Free agent Reggie Bullock plans to sign with the Houston Rockets after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bullock – a 38.4% 3-point shooter over 10 NBA seasons – fielded interest from several teams following buyout and gives Houston a reliable 3&D wing. pic.twitter.com/S75ORwiBsX

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 3, 2023

C’est un peu une surprise car on s’attendait à voir le joueur rejoindre une équipe un poil plus armée pour jouer le titre que les Rockets. Pour Houston, c’est un ajout très intéressant, un profil vétéran pour encadrer les jeunes dans le vestiaire et qui va apporter défense et surtout de l’adresse à 3-points. Il a parfois tendance à faire dans les montagnes russes niveau pourcentages mais Bullock reste un shooteur fiable en NBA. Celui qui peut évoluer aussi bien en 2 qu’en 3 tournait l’an dernier à 7 points et 3,6 rebonds de moyenne en 30 minutes par match, avec 38% derrière l’arc. Il devrait rejoindre la second unit des fusées et servir de première rotation derrière Jalen Green et Dillon Brooks.

Source texte : Shams Charania / The Athletic