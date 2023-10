James Harden ne sera pas présent pour le Media Day des Sixers

“Pas content, en colère !“. James Harden a décidé de snober le Media Day des Sixers pour protester contre la direction de la franchise, qui se refuse à le transférer après que le joueur ait demandé à quitter l’équipe. La situation s’envenime encore un peu plus à Philadelphie.

Devait-on franchement s’attendre à autre chose ? Nouvelle page dans le feuilleton James Harden chez les Sixers : le joueur ne participera pas au Media Day de l’équipe, qui se tient aujourd’hui. Le motif ? Sans doute la volonté de montrer à Daryl Morey que Philly ne peut plus compter sur le meneur star. Très contrarié par sa situation qui le bloque en Pennsylvanie alors qu’il souhaite rejoindre les Clippers, Ramesse franchit une nouvelle ligne en se tenant à l’écart des réquisitions de la NBA concernant les médias.

Une absence qui pourrait lui valoir une amende, d’autant plus que les Sixers fileront dans le Colorado pour un stage d’entraînement à la suite directe de cette journée média. Le point de tension – transfert chez les Clippers – reste pour le moment non négociable du point de vue des Sixers, puisque Adrian Wojnarowski rapporte que les deux équipes ont discuté de ce sujet sans pour autant que cela n’aboutisse sur quelconque projet sérieux d’échange. Comme pour Ben Simmons il y a deux ans, le blocus du joueur pourrait durer et à 34 ans, pas sûr que cela ne lui permette de gonfler sa cote en NBA. Affaire à suivre ces prochains jours, mais Harden devrait passer à la caisse.

