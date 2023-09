Dossier James Harden : les Clippers sont passés à autre chose…

Alors que les camps d’entraînement approchent à grands pas, James Harden est toujours à Philadelphie. Et vu comme c’est parti, le Barbu sera toujours chez les Sixers dans deux semaines quand les équipes NBA entameront leur préparation. En effet, aucun deal ne semble imminent, et les Clippers sont carrément passés à autre chose.

James Harden veut quitter les Sixers pour aller aux Clippers, et les Clippers sont intéressés par ses services. Jusque-là ça tient la route, mais c’est ensuite que ça se corse.

Alors que les deux équipes étaient brièvement en contact durant l’été, les discussions ne sont pas allées très loin. Le boss des Sixers Daryl Morey cherche une contrepartie à la hauteur du talent de son meneur All-Star, tandis que les Clippers ne veulent pas lâcher Terance Mann, qui n’est pourtant pas un grand nom malgré son potentiel intéressant. Vous l’avez compris, ça donne un grand écart dans les négos, et visiblement c’est la franchise de Los Angeles qui a choisi de mettre un terme aux discussions.

“Les Clippers ont tenté de monter un transfert pour James Harden, mais le deal n’a pas eu lieu. Et de ce que je comprends, ce sont les Clippers qui ont dit, ‘Okay, il n’y a pas de deal possible. Passons à autre chose.'” – Brian Windhorst, ESPN

Alors qu’on pensait que c’était plutôt Daryl Morey qui avait arrêté les discussions pour forcer Harden à revenir chez les Sixers, c’est l’inverse qui s’est passé. Bon, au final, le résultat reste le même, la vraie question c’est plutôt de savoir si ces négociations peuvent reprendre à l’avenir.

Si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN, ce scénario n’est pas impossible en cours de saison. On le sait, il peut se passer beaucoup de choses durant la régulière, des choses qui peuvent changer la dynamique des discussions. James Harden est un grand spécialiste quand il s’agit de pourrir une situation pour obtenir ce qu’il souhaite, ce qui pourrait arriver une nouvelle fois avec les Sixers lors des prochaines semaines. De quoi potentiellement forcer la main de Morey, même si on sait que le boss de Philadelphie est également un expert dans la discipline du bras de fer.

La situation contractuelle d’Harden – agent libre en 2024 – pourrait également débloquer les négos à l’approche de la trade deadline de février. Sauf que la contrepartie des Clippers ne sera probablement pas plus alléchante dans quelques mois en comparaison à aujourd’hui. Autant dire que la situation est complexe, et qu’il faudra probablement inclure une troisième voire une quatrième équipe pour espérer contenter tout le monde.

C’est pas gagné.

