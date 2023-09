Réputé pour sa grande bouche, Dillon Brooks remet une pièce dans la machine à punchlines et déclare qu’il est le meilleur défenseur du monde. Sa performance en quart de finale face à Luka Doncic lui a visiblement donné des ailes.

Dillon Brooks n’en finit plus de faire parler de lui. Alors qu’il s’apprête à disputer la demi-finale de la Coupe du Monde face à la Serbie ce matin, le trublion canadien a déclaré qu’il était le meilleur défenseur de la Coupe du Monde au micro de Christos Tsaltas (via Sportal.gr) :

“J’ai le sentiment d’être le meilleur défenseur extérieur de la compétition, de la NBA et du monde. Je pense que je peux apporter un type de défense différent, grâce à mon QI basket, mais aussi à la discipline que je possède quand je suis sur le terrain.”

Dillon Brooks says he’s the best in the world 😳

Les détracteurs de Dillon Brooks ne manqueront pas de ressortir cette punchline quand ses performances en défense seront moins bonnes. Mais pour le moment, force est de constater que Brooks réalise un très bon Mondial, notamment sur le plan défensif. Face à Luka Doncic lors du 1/4 de finale face à la Slovénie, le pitbull aux tresses collées a mis en difficulté l’un des meilleurs joueurs du monde (avant de se faire expulser…). Mieux encore, avec sa verve aussi agaçante que géniale, il a réussi à faire sortir Doncic de son match avec deux fautes techniques. Preuve de la forte impression laissée par l’ancien de Memphis, la star slovène lui a rendu hommage en interview d’après-match :

« Dillon a fait un très gros match. Il a été très physique, comme toujours. Beaucoup de gens ne l’aiment pas, mais personnellement j’ai beaucoup de respect pour ce qu’il fait. » – Luka Doncic après Canada – Slovénie via Libaan Osman.

En NBA aussi Dillon Brooks a de sacrées références défensives. Il était l’une des pierres angulaires du système des Grizzlies, avec une sélection dans la NBA All-Defensive Second Team 2023, mais cette fois-ci le trashtalking avait eu raison de lui. On se souvient de ses punchlines (très) osées envers LeBron James pendant la série de Playoffs face aux Lakers, jugeant que le King était trop vieux. Résultat des courses, une défaite dans la série et une image bien écornée auprès de la communauté NBA, puis un départ du côté des Rockets.

Qu’on l’aime ou le déteste, Dillon Brooks ne laisse personne indifférent, et est aujourd’hui l’une des raisons du parcours historique du Canada en Coupe du Monde. Une belle revanche pour lui !

