Les Kings remontent 24 points de retard pour battre les Warriors (124-123) !

Quelle soirée au Golden 1 Center ! Les Warriors pensaient avoir fait le plus dur en prenant une avance de 24 points juste avant la mi-temps face aux Kings. Ils se sont progressivement écroulés, emportés par une furieuse vague violette. Malik Monk plante un énorme game winner à 7 secondes de la fin, LIGHT THE BEAM !

Par ici les statistiques !

L’avance prise par les Warriors en fin de première mi-temps aurait presque fait penser qu’ils pouvaient recevoir les Pelicans lors du quart de finale du In-Season Tournament, grâce à une potentielle branlée infligée aux Kings. La finalité ? Ils ne se qualifieront même pas, battus par les Rois après une fin de soirée aux allures de cauchemar. Un cauchemar dans lequel Chris Paul et Gary Payton II ne finissent pas le match à cause de blessures au mollet. Malgré ces deux pépins, les Dubs peuvent compter sur Klay Thompson, Stephen Curry et Andrew Wiggins.

Chris Paul (lower left leg soreness) will not return to tonight’s game.

Gary Payton II (right calf) will not return to tonight’s game.

Pourtant, la soirée déraille. Les Kings veulent aller à Las Vegas, veulent jouer le quart de finale de la nouvelle compétition de la NBA. Et d’un potentiel Warriors – Pelicans, on passe rapidement à un Pelicans – Warriors, puis à un Pelicans – Kings. Vieux de la vieille, on ne la fait pas aux Warriors hein, qui connaissent bien les matchs à enjeu et comment gérer une remontada tardive ? Raté. Technique pour Draymond Green, technique pour Steve Kerr, tout le monde s’énerve et le jeu de Golden State devient brouillon pour ne pas dire crade. 18 pertes de balles pour la bande de Stephen Curry, bien trop pour espérer quoi que ce soit.

La fin de match est un carnage. Les Kings reviennent, menés par le trio De’Aaron Fox, Malik Monk et Kevin Huerter au scoring sur la ligne extérieure, et dans la peinture par un Domantas Sabonis altruiste (10 passes cette nuit). Tout roule. Pourtant, les Warriors ont encore cinq points d’avance à 50 secondes du terme. Il faudra une sale passe de Stephen Curry dans les mains de Malik Monk puis Draymond Green qui envoie la balle à Casper pour donner une balle de match à Sacramento. Malik Monk trouve la ficelle à 3-points pour revenir à 122-123, puis un énorme tir à 7 secondes du buzzer pour tuer le match. Quel tir ! Stephen Curry tente d’envoyer un Ave Maria sur le buzzer, mais il échoue. Défaite, blessures… on vous avait parlé de cauchemar, c’est pas des lol.

MALIK. CALLED. GAME. 😤 pic.twitter.com/soskDnxPTs

MALIK. CALLED. GAME. 😤 pic.twitter.com/soskDnxPTs



Les Kings terminent en tête du groupe West C, se qualifient pour la suite du In-Season Tournament, joueront contre New Orleans lundi prochain à 4h du matin… et surtout, light the beam !