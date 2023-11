Highlights : les 41 points de Luka Doncic contre Houston !

Il est trop fort. TROP fort. Cette nuit, malgré un match très serré entre Rockets et Mavericks, Luka Doncic a tapé la barre des 40 points pour la troisième fois cette saison. Une nouvelle performance de mammouth pour le Slovène, qui place ses billes dans la course au MVP.

Il est deuxième dans notre dernier classement de la course au MVP. Luka Doncic a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour venir à bout des Rockets. Sa ligne statistique complète ? 41 points, 9 rebonds, 9 passes à 15/19 au tir et 8/9 aux lancers francs, en 38 minutes. Il fallait néanmoins bien ce genre de performance monstrueuse pour venir à bout de Rockets décidés à jouer leur va-tout pour se qualifier en tant que wild card de l’Ouest pour le In-Season Tournament. Les Mavericks sont eux déjà éliminés, mais le match compte quand même pour la saison régulière, alors c’est important.

Peu en vue à 3-points cette nuit (3/10 de loin), il s’est en revanche gavé à mi-distance, jouant son désormais classique step back pour marquer et faire rager ses adversaires. Il a d’ailleurs pas mal parlé à ce cher Dillon Brooks, on kiffe. Au delà de sa partie qui permet aux Mavericks de l’emporter, il soigne surtout sa place dans la course au prestigieux trophée individuel. Si Nikola Jokic paraît pour le moment sur une autre planète, Luka est en embuscade. Et ça mérite qu’on mate ensemble les highlights de sa superbe soirée.

