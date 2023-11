Le résumé de la nuit en NBA : Donovan Mitchell claque 40 points face aux Hawks

Cette nuit, c’était In-Season Tournament, dernière journée avant le tournoi final ! De gros matchs, des grosses perfs et une belle remontada. Allez, c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Scores et stats de la nuit

Celtics – Bulls : 124-97 (stats)

Nets – Raptors : 115-103 (stats)

Knicks – Hornets : 115-91 (stats)

Cavaliers – Hawks : 128-105 (stats)

Heat – Bucks : 124-131 (stats)

Wolves – Thunder : 106-103 (stats)

Mavericks – Rockets : 121-115 (stats)

Kings – Warriors : 124-123 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Bulls sont épouvantables. Aucune envie, aucun effort. Zach LaVine et DeMar DeRozan blessés en prime. La situation est catastrophique à Chicago…

Les Celtics ont passé la soirée en tongs, Jaylen Brown s’est offert la trentaine avant d’aller au plumard. Ils finissent en tête du groupe East C et s’offrent un quart de finale face aux Pacers dans le In-Season Tournament.

Petit money time entre Nets et Raptors, mais Brooklyn a géré en patron. Les deux équipes n’avaient rien à jouer en termes de In-Season Tournament, mais la victoire est belle pour les locaux.

Donovan Mitchell a atomisé les Hawks : 40 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Masterclass.

Les Knicks ont détruit Charlotte et s’offrent la wild card de l’Est pour le In-Season Tournament. Ils joueront à Milwaukee en quart de finale !

Les Bucks ont pu compter sur un duo Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo à 65 points pour finir invaincus du groupe East B. Direction la suite des festivités du In-Season Tournament avec la réception des Knicks !

C’était LE choc de la nuit : Wolves – Thunder. Victoire au forceps de Minnesota, malgré la blessure d’Anthony Edwards dans le troisième quart-temps. Il a lourdement chuté après un lay up et n’est pas revenu sur le parquet. Rien de grave, heureusement.

Rudy Gobert a été énorme : 17 points, 16 rebonds et 4 contres… et un impact défensif déterminant pour remporter le match !

Luka Doncic est intraitable : 41 points, 9 passes, 9 rebonds à 15/29 au tir, en 38 minutes, victoire contre Houston en prime Il veut son trophée de MVP !

Les Warriors ont vécu une soirée cauchemar à Sacramento : blessures pour Chris Paul et Gary Payton II, remontada de 24 points et défaite à 7 secondes de la fin… terrible !

Malik Monk a planté un magnifique game winner et offre un quart de finale du In-Season Tournament aux Kings, face aux Pelicans en Louisiane !

Les Français de la nuit

Rudy Gobert : 17 points, 16 rebonds, 4 contres et 1 interception à 6/10 au tir en 36 minutes.

Ousmane Dieng : 1 rebond en 2 minutes.

Théo Maledon : 2 passes en 5 minutes.

Le highlight de la nuit

MALIK MONK CALLED GAME.

KINGS WIN THE GAME AND WEST GROUP C 🏆 pic.twitter.com/GdQ0XW9iit

— NBA (@NBA) November 29, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #06 | Pick #34#NBA pic.twitter.com/TKgq3Xf5y4

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 29, 2023

Les classements

JUSTE ICI !

Voici le tableau des phases finales du In-Season Tournament ! pic.twitter.com/7XbImKNRkp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2023

Le programme de ce soir