Giannis Antetokounmpo veut des garanties avant de prolonger aux Bucks

Actuellement absent de la Coupe du Monde de basket, Giannis Antetokounmpo n’est pas silencieux pour autant. Récemment, le Freak a lâché une interview au New York Times dans laquelle il s’est exprimé sur son avenir aux Bucks. Spoiler, ses déclarations risquent de faire transpirer les fans de Milwaukee…

Giannis Antetokounmpo a passé toute sa carrière à Milwaukee jusqu’ici. Il a remporté deux titres de MVP avec les Bucks. Et surtout, il a été champion NBA avec son équipe de toujours en 2021. Mais si vous croyez qu’il est prêt à se contenter de ça pour les années à venir, vous vous trompez fortement sur le bonhomme.

Le Greek Freak a toujours très faim et il jouera dans l’équipe qui peut lui donner suffisamment à manger. Possiblement à Milwaukee, une ville qu’il adore, mais peut-être ailleurs aussi.

“Si je sens que tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde, je ne resignerai pas.”

Voilà précisément la phrase à retenir dans l’interview de Giannis au New York Times ces derniers jours, lui qui arrive en fin de contrat en 2025 (il possède une player option sur la saison 2025-26). Une phrase qui donne forcément des sueurs froides aux Bucks, dont les espoirs reposent évidemment en grande partie sur leur superstar.

“Je ne pourrais pas être la meilleure version de moi-même si tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde, si tout le monde ne souhaite pas jouer le titre, si tout le monde n’est pas prêt à sacrifier du temps avec sa famille comme je le fais.”

Éligible à une extension de contrat de trois ans pour 173 millions à partir de fin septembre, Giannis Antetokounmpo a déjà annoncé qu’il ne prolongera pas avec Milwaukee durant l’intersaison 2023. Est-ce le signe d’un futur départ ? Pas forcément, le Freak pouvant décrocher un contrat plus important à l’été 2024 ou en tant qu’agent libre en 2025. Mais comme il le dit lui-même, “même à ce moment-là, je ne sais pas.”

Giannis Antetokounmpo says he’s not signing an extension in Milwaukee next summer if everyone isn’t on the same page

“I would not be the best version of myself if I don’t know that everybody’s on the same page, everybody’s going for a championship, everybody’s going to… pic.twitter.com/M2GB601JJ1

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 24, 2023

L’élimination surprise au premier tour des derniers Playoffs face au Miami Heat a forcément laissé des traces chez Giannis, qui veut des garanties avant de se réengager sur le long terme avec Milwaukee. Une approche que l’on peut comprendre quand on sait que les Bucks viennent tout juste de changer de coach, avec le remplacement de l’expérimenté Mike Budenholzer par le coach rookie Adrian Griffin. De plus, si les cadres Brook Lopez et Khris Middleton ont été prolongés ces derniers mois, ils ne sont sous contrat que jusqu’en 2025 et ne sont plus tout jeunes. Quant à Jrue Holiday, il envisage carrément la retraite à la fin de son contrat actuel (également jusqu’en 2025).

Pas mal de points d’interrogation donc, visiblement un peu trop aux yeux de Giannis. Et forcément, il y a déjà des équipes qui suivent ce dossier de près pour éventuellement se jeter sur l’occasion. Sans surprise, on retrouve les gros marchés habituels, à savoir les Los Angeles Lakers et les New York Knicks selon l’insider Marc Stein. Mais quelque chose nous dit qu’ils ne seront pas seuls à convoiter le Freak en cas de départ…

“En fin de compte, être un gagnant, c’est plus important que passer toute sa carrière dans la même franchise. Gagner un titre est la priorité. Je ne veux pas passer 20 ans dans la même équipe et ne pas gagner un autre titre.” – Giannis Antetokounmpo

Sources texte : New York Times, Marc Stein