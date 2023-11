La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le coach de Memphis Taylor Jenkins s’est lâché sur les arbitres après la nouvelle défaite des Grizzlies face au Jazz. Grosse amende à venir.

« Accrochez-vous. C'était un des matchs les moins bien arbitrés que j'ai pu voir de la vie. Enregistrez-le, ça me va. C'était putain d'atroce. » – Taylor Jenkins 💀

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2023

Le coach des Pistons Monty Williams a également exprimé sa frustration après le match contre les Sixers, où Joel Embiid a obtenu 19 lancers-francs : “Il est suffisamment bon comme ça (pour recevoir des lancers “cadeau”). Quand vous balancez les bras pour forcer le contact avec un défenseur, ce n’est pas un shoot. Nous sommes frustrés par ça.” (Source : The Philadelphia Inquirer)

LeBron James a été touché au tibia face aux Suns, ce qui ne l’a pas empêché de lâcher une perf XXL. Mais bobo à surveiller.

Toujours au rayon des blessures, le pivot des Pistons Jalen Duren est de nouveau touché à la cheville. Pas top ça… (Source : Detroit Free Press)

