Mis à part Michael Jordan au Miami Heat, peu de joueurs ont eu l’honneur d’avoir leur maillot retiré après avoir disputé moins de trois saisons dans une franchise. Mais c’est le cas de Drazen Petrovic, dont le maillot trône encore fièrement au plafond de la salle des Nets.

Rangez les mouchoirs. Nous n’allons pas revenir sur l’histoire tragique de Drazen Petrovic, que vous pouvez retrouver ici ou là. Non, nous allons plutôt revenir sur le jour où le Mozart du basket a eu droit à un vibrant hommage, le 11 novembre 1993.

Alors que la journée est placée sous le signe des célébrations en France avec les 75 ans de l’armistice, les New Jersey Nets disputent en ce 11 novembre la quatrième rencontre de leur saison NBA face aux Indiana Pacers. Il s’agit de leur premier match à domicile de l’exercice 1993-94, et surtout du premier match à domicile depuis le décès de leur star Drazen Petrovic, le 7 juin 1993.

Le match en lui-même passe au second plan, les Pacers s’imposant 108 à 105 en prolongation grâce aux 28 points de Reggie Miller et malgré l’énorme performance de Derrick Coleman pour les locaux (35 points et 16 rebonds). Non, en ce soir-là, ce qui compte vraiment, c’est la cérémonie de retrait de maillot du Mozart du basket. L’un des joueurs au shoot le plus pur de l’histoire de la balle orange et qui a fait le bonheur du New Jersey pendant deux ans et demi : sur ses deux années complètes chez les Nets, Petrovic a marqué 21 points de moyenne à 51% au tir et 44% de loin.

Un vrai magicien !

Alors cinq mois après son décès, tous ses anciens coéquipiers dans le New Jersey sont là, bien sûr, pour le célébrer. Mais aussi ses parents, son frère, le commissionnaire David Stern, Willis Reed (General Manager des Nets), Chuck Daly (coach des Nets), Bernard King ou encore Dino Radja, son ancien coéquipier avec la Yougoslavie et la Croatie.

La cérémonie est animée par Spencer Ross, commentateur de l’équipe dans une Brendan Byrne Arena à l’unisson dans l’émotion.

Le maillot de Drazen Petrovic au numéro 3 monte lentement au plafond, aux côtés de ceux de Bill Melchionni, John Williamson et Julius Erving. Ceux de Buck Williams, Jason Kidd et… The Notorious B.I.G. s’y ajouteront par la suite.

Drazen Petrovic est un joueur mythique, au sens premier du terme, un esthète de la balle orange. À travers cette cérémonie de retrait de maillot le 11 novembre 1993, son héritage est comme confirmé et son appartenance au club des légendes de l’histoire NBA également.

Tout simplement éternel, Drazen.

Source texte : Basketball Reference