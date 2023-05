Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Tout juste laisser libre par les Grizzlies, Dillon Brooks devrait intéresser quelques franchises à la prochaine Free Agency si l’on en croit les premiers bruits de couloir de la NBA. Parmi elles, potentiellement le Miami Heat. (Source : Sports Illustrated)

On devrait voir Kevin Durant dans le… jeu vidéo Call of Duty. Si on pouvait le voir dans la série face aux Nuggets, ce serait pas mal aussi.

Kevin Durant will be in Call Of Duty. pic.twitter.com/0JSqRLX0Dr — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) May 3, 2023

Ettore Messina, actuel entraîneur de Milan, serait sur les tablettes du Jazz pour devenir assistant de Will Hardy. (Source : Sportando)

Nous sommes le 3 mai 2023. « Les Heatles » est disponible dans votre Fnac la plus proche. Ou ci-dessous, au choix ! 🔥❤️ ➡️ https://t.co/4qBOZj0XqW pic.twitter.com/Se2GKN2mqi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2023

