Les Lakers pourraient tenter de faire revenir Alex Caruso

Selon un dirigeant d’une équipe de la Conférence Est, Alex Caruso dispose toujours d’une belle cote en NBA. Particulièrement au sein de son ancienne franchise, les Los Angeles Lakers, qui pourraient bien tenter de le faire revenir cette saison.

Comme un ex qui ne leur avait apporté que du positif et de qui ils ne se seraient séparés qu’en raison de la distance : deux ans plus tard, les Lakers pensent encore à Alex Caruso.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé un dirigeant d’une équipe de la Conférence Est au micro de Sean Deveney de Heavy.com.

“La rumeur qui tourne est que les Lakers ont regretté de l’avoir (Alex Caruso) laissé partir presque immédiatement après son départ. Ils savaient que c’était une erreur. Ce n’est plus le même joueur désormais mais les Lakers craignent de ne pas avoir assez de mordant. Il pourrait les aider dans ce sens.”

Alex Caruso est parti de Los Angeles en 2021, l’été suivant le dernier titre des Lakers en date. Les Angelinos ne lui avaient pas fait de proposition de contrat à la hauteur de ce que lui offraient les Bulls (37 millions sur 4 ans), notamment afin d’avoir les moyens pour prolonger Talen Horton-Tucker.

Depuis, ils n’ont pas retrouvé ce profil de guard élite défensivement, et capable de l’autre côté du terrain de poser la balle au sol et de planter quelques tirs à longue distance lorsqu’il est ouvert. Quelqu’un qui dispose également d’une bonne entente avec LeBron James sur un parquet.

Dans l’effectif actuel, D’Angelo Russell fait du bon et du moins bon, Gabe Vincent a pour le moment du mal à s’intégrer et Max Christie semble encore un petit peu vert pour la Grande Ligue. De plus, les Pourpre et Or ne sont que la seizième meilleure défense de la Ligue depuis le début de la saison. Une donnée que la simple présence d’Alex Caruso améliore immédiatement. Pour preuve, l’année dernière, les Bulls avaient le cinquième meilleur defensive rating en NBA avec des joueurs comme Zach LaVine ou encore Nikola Vucevic dans le cinq de départ.

Selon le même dirigeant, les Lakers seraient prêts à lâcher certains de leurs jeunes talents pour récupérer le Christophe Jallet de la NBA :

“Ils ne seraient pas prêts à lâcher un premier tour de Draft, mais ils pourraient se séparer de Jalen Hood-Schifino et d’un autre contrat s’ils attendent jusqu’au 15 décembre (date à laquelle ils peuvent transférer les joueurs signés à l’intersaison). Ou bien Max Christie, il a de la valeur.”

Si la saison des Bulls venait à ressembler à celle de l’année dernière, il n’est pas exclu – avec notamment un DeMar DeRozan en fin de contrat – que Chicago choisisse de laisser partir certains de ses vétérans. Dans le cas où Alex Caruso viendrait à être disponible sur le marché, beaucoup d’équipes prétendantes au titre seraient certainement sur les rangs tant il est un role player précieux en NBA.

