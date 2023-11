Cette nuit, Victor Wembanyama va jouer pour la toute première fois sur le mythique parquet du Madison Square Garden à New York. Sur sa route ? Il retrouvera notamment le pivot des Knicks Mitchell Robinson, qui se dit prêt à affronter Wemby.

Avec ses 2m13 et ses 109 kilos, Mitchell Robinson est un beau bébé qui est avant tout reconnu pour son travail défensif dans les raquettes et ses qualités athlétiques. Mais ce soir, il affrontera un phénomène unique en Victor Wembanyama. Enfin unique, pas aux yeux de tout le monde visiblement, puisque Robinson considère Wemby comme une version alternative de Kristaps Porzingis ou Bol Bol.

“Je vais le jouer comme s’il était un joueur à la Kristaps Porzingis. Qui d’autre joue comme ça ? Bol Bol ? C’est juste un mix de ces deux-là. J’ai une idée de comment je vais le jouer.”

Lors du traditionnel shootaround d’avant-match, Victor Wembanyama a partagé sa propre vision de ce match-up.

“Je pense que c’est notre pivot Zach Collins qui sera surtout opposé à Mitchell Robinson, mais oui il y a beaucoup de joueurs physiques et talentueux ici, surtout en défense. Ce sera intéressant à voir.”

Comme le dit Wemby, les Knicks montrent une grosse solidité défensive cette saison, eux qui possèdent le deuxième meilleur ratio défensif de toute la NBA (103,2 points encaissés pour 100 possessions) et la deuxième meilleure moyenne de points encaissés (102,4 points). Le pivot Mitchell Robinson est l’une des raisons à ça avec ses 12,4 rebonds, 1,1 contre et 1,7 interception par soir.

L’intérieur des Knicks va-t-il imposer ses qualités physiques pour perturber Wemby comme il a pu perturber le duo Evan Mobley – Jarrett Allen lors des derniers Playoffs ? Ou Victor va-t-il lui faire comprendre qu’il est un phénomène complètement différent de Kristaps Porzingis et Bol Bol ?

Réponse à partir de 1h30 cette nuit.

Wembanyama on playing against Mitchell Robinson and the Knicks tonight pic.twitter.com/kpvGLErupF

— Adam Zagoria (@AdamZagoria) November 8, 2023