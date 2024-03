Battus de peu à la maison par les Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs ont encore pu compter sur un très bon Victor Wembanyama cette nuit. Retour en images sur le match XXL de notre Alien national.

En voyant Wemby mettre un shoot du logo moins d’une minute après le coup d’envoi, on se doutait que la nuit serait solide pour le Français. Toujours plus de confiance pour Victor Wembanyama, toujours plus de promesses pour un futur qu’on imagine brillant. Certes, il y a encore quelques petites choses à booster comme les pertes de balle (7 cette nuit) ou la propension à tenter un poil trop de loin, mais pour le reste c’est juste pépite. Passe dans le dos, Jaren Jackson Jr. qui se fait scotcher et qui passe une bien mauvaise soirée (on rappelle qu’il est Défenseur de l’année en titre) et puis surtout cette séquence folle où il contre son adversaire direct, remonte la balle, le petit une-deux avec Devin Vassell et la finition avec un quasi windmill sur le alley oop. L’impact du gamin est énorme, les stats sont solides aussi : 31 points, 16 rebonds et 5 passes. Des chiffres dignes d’un All-Star NBA mais surtout ceux de celui qui fonce inévitablement vers le titre de Rookie de l’année.