Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Celtics ont gagné à Detroit sans Jayson Tatum, mais les Pistons, eux, évoluaient sans basketteurs.

Idem pour le Thunder à Toronto, on adore ces matchs vraiment équilibrés. Parce que le suspense c’est trop bien.

Le Heat en bave toujours autant et a pris de plein fouet la colère des Pelicans, battus la veille par le Magic et privés de Brandon Ingram. 30 points pour C.J. McCollum, qui est donc toujours vivant.

Les Wolves ont fait régner leur loi défensive face aux Cavs, qui voient la concurrence se rapprocher du podium à l’Est.

Jaren Jackson Jr. a inscrit le panier de la gagne face aux Spurs, la défense de Jeremy Sochan sur la dernière action est un MODELE de tanking.

Les Warriors n’y arrivent pas et ont subi la loi de Pacers… qui y arrivent de plus en plus et qui confortent leur sixième place à l’Est. Les Warriors ? Attention, y’a Houston qui pousse fort derrière.

Victoire tranquille des Clippers à Portland, Paul George a été très bon,et James Harden n’a pas tenté de contrer Kawhi Leonard. Scoot Henderson a été fidèle à lui-même, le 17è meilleur rookie de NBA cette saison.

Les Lakers en ont un peu chié contre les Sixers, mais un gros passage de LeBron au dernier quart et un gros AD tout court ont fait la diff pour permettre aux Lakers de souffler un peu à la neuvième place, génial.

Les Français de la nuit en NBA

6 points et 3 passes en 28 minutes pour Evan Fournier contre Boston.

Olivier Sarr et Ousmane Dieng n’ont pas joué à Toronto mais ils ont tous les deux cartonné (encore !) en G League.

Rudy Gobert était de retour face aux Cavs (9 points, 14 rebonds et 2 contres).

Victor Wembanyama a été prolifique face aux Grizzlies. 31/16/5/2/3 et des highlights de fou, et la défaite… bah on s’en fout.

Toujours pas de Sidy Cissoko aux côtés de Wemby.

Toujours pas de Moussa Diabaté avec les Clippers.

Rayan Rupert a eu droit à 23 minutes face aux Clippers (5 points, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre).

5 rebonds et 1 passe en 20 minutes pour Nico Batum contre les Lakers.

Le highlight de la nuit

JAREN JACKSON JR. GAME WINNER.

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #22 | Pick #142

Les classements

