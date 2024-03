Signé récemment par Utah, Kenneth Lofton Jr. s’éclate en G League ! L’intérieur, ancien rival de Wemby en sélection, a lâché 52 points et 16 rebonds cette nuit avec la réserve du Jazz.

Rien de tel que la petite ligue pour se montrer sous son meilleur jour et marquer des points auprès de son coach. Kenneth Lofton Jr. réussira-t-il à convaincre Will Hardy de lui donner quelques minutes avec le Jazz sur cette fin de saison ? Le natif de Port Arthur au Texas se donne les moyens de ses ambitions en tout cas. Cette nuit, l’ancien des Grizzlies a claqué tout simplement son record en carrière avec 52 points face à la bientôt disparue G League Ignite Team. Pour aller vers cette flambée au scoring, 16 rebonds et 5 passes, le tout à 20/29 au shoot. Une destruction pure et simple de la raquette adverse.

Comme toujours avec Lofton Jr., on voit les fondamentaux, les bonnes mains sous le panier, le footwork qui va bien pour se positionner et quelques coups de popotin pour se faire de la place à l’intérieur. Le bonhomme a toujours prouvé qu’il était capable de scorer. C’est surtout défensivement que le jeunot doit progresser s’il veut avoir sa chance en NBA sur la durée. Sa saison dans l’antichambre de la Ligue est en tout cas excellente. Entre son passage chez les Delaware Blue Coats et désormais aux Stars de Salt Lake City, Kenneth Lofton Jr. compile 26 points, 9 rebonds et presque 2 contres par match cette saison (14 disputés).

Source stats : NBA G League