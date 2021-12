Stephen Curry a décoré le sapin des Grizzlies : 46 points à 13/22 et 12/12 aux lancers, ça fait pas un peu chargé toutes ces guirlandes ?

Oh mais Stephen, quand vas-tu t’arrêter ? Jamais ? Tant mieux.

Les stats maison du nouveau dessert concocté par le Chef Curry c’est juste ici !

On en a fait des introductions claquées, mais ici ça n’est pas le cas les gars, pas qu’on ne soit à cours d’idée, mais plutôt parce qu’on estime que pour cette fois ces quelques mots suffisent. Des mots qui suffisent pour résumer la nouvelle sortie majestueuse de Stephen Curry cette nuit, face à des Grizzlies historiquement à son goût, le tout bonifié par un superbe match rendu possible par les hommes de Taylor Jenkins. Un Ja Morant qui attaque tambour battant et qui passe toujours la majeure partie de son temps dans les airs, un duo Dillon Brooks / Jaren Jackson Jr. tellement polyvalent, et un ensemble bien décidé à rappeler aux Warriors que l’aventure du play-in 2021 n’était pas une anomalie malgré l’excellent bilan actuel des Dubs.

Stephen Curry ? Un gros début de match, puis un passage beaucoup plus calme, non pas par maladresse mais tout simplement à cause de la grosse défense de Dillon Brooks. 53-52 Memphis à la mi-temps avec un Steph qui pointe à une petite vingtaine de points et un Gary Payton II à deux doigts de devenir le nouveau meilleur joueur de tous les temps à la rédaction de TrashTalk, 84-83 Warriors après trois rounds et une fin de match qui s’annonce donc passionnante, fin de match qui sera tamponnée par… Steph Curry évidemment. On parlait plus haut du fils de son père, toujours impeccable en défense mais auteur cette nuit d’une presta incroyable en attaque (22 points à 9/16 dont 4/7 du parking), mais le héros local mâchouille un protège-dent et semble sur une autre planète, peut-être encore plus cette saison et cette phrase est une dinguerie si vous avez vécu les précédentes. Chaque tir lointain est un exploit rendu banal, chaque ficelle brûlée fait exploser un Chase Center qui n’a plus les mots et qui préfère hurler des onomatopées, et malgré une minute étrange lors de laquelle la défense de la Baie s’oublie un peu, le Chef se chargera de plier le doss avec un dernier ave maria et deux lancers dans les dernières secondes.

Au final ? 46 points à 13/22 au tir dont 8/14 du parking et 12/12 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions, bref une légende qui n’en finit plus de s’écrire, soir après soir ou presque, pour le plus grand bonheur de nos yeux qui ne sauront bientôt plus s’ils doivent briller de joie ou bigler de plaisir. C’était Stephen Curry pour vous servir, bang bang.