La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Daniel Theis va venir renforcer le frontcourt des Clippers : l’intérieur a en effet négocié un buyout avec les Pacers pour pouvoir rejoindre l’équipe de Los Angeles, actuellement privée de Mason Plumlee blessé.

ESPN Sources: Veteran center Daniel Theis has agreed on a contract buyout with the Indiana Pacers and now plans to sign with the Los Angeles Clippers assuming he clears waivers. Clippers recently lost backup C Mason Plumlee to a sprained MCL for several weeks. pic.twitter.com/m5y55TwQ9q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2023

La NBA est en train de revoir l’altercation entre les Wolves et les Warriors, et notamment le geste de Draymond Green qui a étranglé Rudy Gobert. Une décision concernant une potentielle sanction de Draymond devrait tomber avant le prochain match des Warriors jeudi. (Source : ESPN)

DeMar DeRozan est actuellement éloigné de l’équipe des Bulls pour “raisons familiales”. Il ne jouera pas ce mercredi mais devrait être de retour vendredi. (Source : Chris Haynes)

L’intérieur des Pacers Jalen Smith a pris un coup à la tête lors du match face aux Sixers mardi. Il a dû passer à l’hôpital pour faire des tests, par précaution. On espère le revoir vite sur les parquets. (Source : ESPN)

Jalen Smith slow to get up after taking this blow from Marcus Morris Sr. pic.twitter.com/81DqUaop8h

— Scott Agness (@ScottAgness) November 15, 2023

Absent des bancs hier pour cause de maladie (non-COVID), Willie Green a été remplacé ponctuellement par James Borrego. On devrait néanmoins revoir le coach des Pels rapidement. (Source : Pelicans)

Jayson Tatum est fier de son papa Justin, qui vient tout juste d’être promu entraîneur intérim d’une équipe de NBL (les Illawarra Hawks).

Congrats @tatumjustin40 https://t.co/fvVoLlOteu

— Jayson Tatum (@jaytatum0) November 14, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

La preview de la soirée.