De passage sur le plateau de beIN Sports ce mercredi, Marine Johannès est revenue sur sa saison WNBA avec le New York Liberty. Une saison mémorable pour la Frenchie.

Elle a sans doute encore dans un coin de sa tête ses tirs incroyables lors du Game 1 des Finales WNBA entre New York et Las Vegas. Et elle n’a évidemment pas oublié le tweet de LeBron James qui a suivi. Pas de doute, Marine Johannès se souviendra de sa troisième saison en WNBA, toujours sous le maillot du New York Liberty.

Elle s’en souviendra mais pas que pour les grands moments. Bien sûr, c’était énorme pour elle de goûter aux Finales WNBA et d’y briller, mais elle retient également les passages plus compliqués qui ont rendu son expérience enrichissante à bien des niveaux.

“J’ai eu des hauts et des bas. C’était franchement pas facile de se rendre compte qu’on joue avec Stewie (Breanna Stewart), Sloot (Courtney Vandersloot), j’étais impressionné car elles font partie des meilleures joueuses de la ligue. C’était encore un nouveau rôle, avoir des responsabilités en sortie du banc, mais je suis vraiment contente d’avoir pu vivre cette expérience. On a remporté un titre, on a été jusqu’en finale, donc c’était juste l’expérience en elle-même qui a été énorme pour moi.”

Une expérience “énorme” facilitée par le style de basket pratiqué Outre-Atlantique. Joueuse reconnue pour sa créativité, Marine Johannès possède une liberté qu’elle retrouve moins dans le championnat français (elle porte également les couleurs de l’ASVEL quand elle ne joue pas en WNBA), et qui convient parfaitement à sa manière de jouer.

“C’est un jeu que j’aime beaucoup. C’est ouvert, ça va très vite, […] tu peux te permettre de prendre des shoots en transition à 3-points… C’est un petit peu un show là-bas, et c’est sympa de vivre ça.”

Sur comme en dehors du terrain, Marine Johannès tente de kiffer au maximum son expérience new-yorkaise, et quelque chose nous dit qu’elle n’a pas fini de nous étonner dans la Grosse Pomme.

“C’était ma troisième saison, j’ai vécu des choses incroyables comme si c’était ma première quoi.”

