Malmené par les blessures cette saison, LaMelo Ball ne jouera plus cette année, lui qui a récemment été victime d’une fracture de la cheville. Mais d’après ESPN, le meneur des Hornets devrait être opérationnel pour le prochain d’entraînement, en septembre 2023.

Shaquille O’Neal ne joue plus depuis longtemps, mais il a tout de même dû être opéré de la hanche. Une nouvelle qu’on peut considérer comme rassurante sachant qu’une photo de lui sur un lit d’hôpital avait suscité l’inquiétude ces dernières heures. (Source : New York Post)

Malade, le coach des Clippers Tyronn Lue n’était pas sur le banc lors du dernier match de Los Angeles à Portland dimanche. Mais Lue devrait revenir rapidement. (Source : Los Angeles Times)

Touché à un ischio récemment, l’arrière des Kings Kevin Huerter pourrait rejouer ce lundi à Utah. (Source : The Sacramento Bee)

